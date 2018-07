« C’est la première fois depuis longtemps que je me sens aussi serein quant à la gestion de la sécurité », a déclaré Tom Sampson, le chef de l’Agence de gestion des urgences de Calgary (CIMA).

Pour être parés à toute éventualité, le CIMA et ses partenaires —les services d’urgence et de police— ont effectué six exercices de simulation contre trois habituellement.

Les mesures de sécurité sont indispensables dans la réalité d'aujourd'hui. Kerrie Blizard, responsable de l'expérience client au Stampede

« Notre travail est de nous préparer au pire tout en espérant le meilleur », a spécifié M. Sampson.

Une des pires situations serait un attentat au camion-bélier, comme celui qui a frappé Toronto ce printemps. Des dispositifs pour empêcher les voitures de s'approcher trop près du site ont donc été installés.

« Le niveau d’alerte pour ce genre de menace reste dans la norme au Canada, a réitéré le chef du CIMA. Rien ne nous indique que le Stampede soit exposé à un danger particulier ».

Pas l’ombre d’une menace

En fait, le plus gros risque pour le Stampede, c’est la météo. Mais là encore pas de panique : les prévisions annoncent du beau temps pour les 10 jours de l’événement.

Les organisateurs ont tout de même engagé un météorologiste qui sera basé sur le site du Stampede pour traquer la moindre variation de température et les risques de tempêtes.

Aussi, tous les visiteurs devront montrer patte blanche à la tente de sécurité installée à l’entrée du site. Leurs sacs seront fouillés et des contrôles avec détecteurs de métaux seront aussi effectués pour confisquer tout objet prohibé.

Un aperçu des objets interdits au Stampede de Calgary. Photo : CBC/Mike Symington

Alcool, drogue, armes… La liste de ces objets se trouve sur le site internet du Stampede.

Mais, en règle générale, « S’il s’agit [d’items] que vous n’amèneriez pas dans un aéroport, ne les amenez pas au Stampede », a résumé Jim Laurendeau, le vice-président des services d’événements du Stampede.

Mis en place en 2017, ces contrôles de sécurité étaient relativement longs. Cette année, les organisateurs ont décidé d’installer deux accès pour accélérer les procédures. Les détenteurs de billets achetés à l’avance pourront accéder directement à la zone de contrôle. Les autres devront faire la file séparément pour se procurer un ticket.