Ryan Potter, âgé de 44 ans, et son épouse Allison, avaient quitté Winnipeg lundi avec l’intention de passer la nuit le long de ce sentier qui longe la frontière entre le Manitoba et l’Ontario dans le parc provincial du Whiteshell.

Ils avaient progressé pendant environ une heure sur le chemin boueux, et venaient de dépasser le lac en empruntant une section du sentier entourée de broussailles.

« Soudain, quelque chose m’a attaqué par-derrière, me frappant très fort au niveau des jambes », explique Ryan Potter, dont la femme se trouvait à ce moment-là quelques mètres devant lui.

Quand je me suis retourné, il y avait un ours. Si près que j’aurais pu lui caresser la tête. Ryan Potter, blessé par un ours

M. Potter et sa femme se sont mis à crier ensemble pour faire reculer l’ours. Ryan Potter a agité son bâton de randonnée, et a commencé à marcher à reculons, mais selon lui, l’ours de près de 90 kg est demeuré calme.

« Il avançait vers moi alors que je reculais, en cherchant d’une main mon répulsif à ours dans mon étui, tout en gardant mon regard dans le sien, et j’ai fini par réussir, et c’est à ce moment que je suis tombé », reprend le randonneur.

À genoux, il parvient à vaporiser le répulsif vers l’ours, qui finit par s’éloigner en secouant la tête.

Sauvé par son attelle

Ryan et Allison Potter se sont enfuis vers le stationnement. En chemin, ils se sont arrêtés pour vérifier l’état de la blessure de Ryan, qui n’était pas aussi importante qu’il aurait cru.

« C’était douloureux, il y avait des griffures et la marque de l’un de ses crocs, mais ce n’était pas si mal que cela », décrit Ryan Potter, qui estime que son attelle de genou en néoprène a sans doute permis d’éviter des blessures plus profondes.

« Ce comportement n'est pas normal, aucun ours n'attaque par-derrière », ajoute-t-il.

Ryan Potter estime que son attelle en néoprène a évité que les morsures ne soient plus importantes. Photo : Allison Potter

Le couple a croisé le chemin de deux randonneurs, qui n’étaient pas munis de répulsif à ours, et ils sont parvenus à regagner leurs voitures tous ensemble.

C’est là, une fois le réseau téléphonique retrouvé, que l’alerte a pu être donnée auprès de Conservation Manitoba.

Le sentier partiellement fermé au public

Dès l’annonce de l’incident, le sentier de randonnée de Mantario a été fermé au public dans sa portion comprise entre le Grand Whiteshell et le lac Mantario, le temps que les agents de protection de la faune localisent l’ours et le déplacent.

Un porte-parole de l’office provincial a expliqué que des panneaux avaient été dressés au départ du sentier pour avertir des raisons de cette fermeture.

L’ours n’avait pas encore été repéré mardi après-midi, et des agents devaient être déposés sur place par hélicoptère afin de continuer les recherches au bord du lac Mantario.

Redoubler de vigilance

« Il est inhabituel qu’un ours, sans être accompagné d’oursons, se montre agressif sans avoir été provoqué », confirme le porte-parole de Conservation Manitoba.

Le sentier reliant les lacs Cady et Mantario demeure ouvert aux randonneurs, mais tous sont invités à redoubler de vigilance.

De son côté, Ryan Potter, qui envisage déjà de repartir en randonnée le mois prochain, incite tous les marcheurs à se munir d’un répulsif.

« Si vous n’en avez pas, vous courez un risque », conclut-il.