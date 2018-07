Étienne Gravel, JEUNES LEADERS D’ICI

Parce que le combat qui m’intéresse est celui de transmettre, célébrer, légitimer et représenter le fait canadien-français dans l’espace public partout au Canada.

Moins d’un Canadien sur quatre a affirmé que le français était sa langue maternelle lors du plus récent recensement en 2016. On peut expliquer cela par l’explosion démographique des allophones, mais aussi en tenant compte de la différence entre la capacité de parler français et celle de vivre en français. Ce qui signifie que parler français devient une habileté qui se vérifie, se quantifie, se mesure. C’est un peu comme savoir jouer d’un instrument de musique. Tandis que vivre en français, c’est la relation entre l'individu et le relativisme culturel du fait canadien-français. Et pour moi, c’est vraiment important de faire la distinction entre ces deux notions.

Les questions et les débats concernant le vivre en français sont encore présents chez les Canadiens français. Il y a une cinquantaine d’années, à Montréal, la division était palpable au cours des États généraux du Canada français. Grosso modo, ces états généraux ont redéfini les paramètres de la nation québécoise et des relations entre les francophones en Amérique du Nord. Les aspirations nationalistes des Canadiens français du Québec ont été interprétées comme étant un abandon par les communautés francophones hors Québec et depuis, cela crée des tensions entre nous.

Avoir le droit de vivre en français

Pour ma part, ça fait sept ans que je suis en Saskatchewan. Je suis né à Montréal. Je suis un enfant de la loi 101. J’ai appris que j’ai le droit de vivre en français au Québec. Que le français est la langue des services, la langue du travail et que cette loi a permis au français de reprendre sa place sur le territoire et le fait français de se maintenir. Mais j’ai aussi appris qu’on est une petite gang de francophones dans un océan d’anglophones en Amérique du Nord.

L'hiver en Saskatchewan en novembre 2011 Photo : Étienne Gravel

À mon arrivée dans l’Ouest en novembre 2011, je reçois un conseil aussi utile que bouleversant. On me dit : « Les francophones d’ici, ils ne parlent pas comme toi. Il faut que tu fasses attention à la façon que tu t'adresses à eux. Surtout! Surtout, quand ça concerne la qualité de leur français ». Alors, sur le coup je suis profondément touché.

Je réalise que ma communauté francophone, elle n’est pas tout à fait ce à quoi je pensais... elle est scindée en deux. Ipso facto, je deviens majoritaire et, eux, ils sont des minoritaires.

Comme le Québec et le « Rest of Canada », la communauté canadienne-française se définit en dualité; les Québécois, et les francophones hors Québec.

Une question d’identité?

Pour favoriser l’apprentissage et l’acquisition du français dans un milieu majoritaire anglophone, pour motiver les élèves, c’est l’identité bilingue qui est valorisée et non celle d’être francophone. À mon avis, le français est ainsi relégué au statut de simple capacité. Ce qui me choque dans cette philosophie identitaire, c’est que l’identité bilingue et biculturelle est transmise qu’au groupe linguistique minoritaire, les francophones.

Ce qui fait en sorte que l'anglophone n’a pas besoin d’apprendre le français puisque le francophone a déjà appris l’anglais. Le francophone bilingue a très peu la chance de parler en français. Alors, dites-moi il est où l’espace pour vivre en français dans une telle situation?

Je voudrais rester dans le positif. Comme tous les francophones sont bilingues, l'espace public est automatiquement accueillant pour les anglophones. Ces derniers vont pouvoir se faire servir dans leur langue. Et s’ils sont francophiles, ils vont même pouvoir apprendre un peu de français.

Vivre en français, ensemble

Si la diversité est une valeur et une richesse au pays, le Québec et ses ressortissants font partie du Canada français. Ils font partie de nous. Le Canada est un pays où l’apprentissage de 2 des 10 langues les plus influentes au monde est institutionnalisé. À nous d’en faire la promotion sans retenue!

Sommes-nous prêts à mettre de côté nos différences, à réellement vivre ensemble pour enrichir notre patrimoine collectif?