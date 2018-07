Un texte de Barbara Gorrand

Janelle Delorme, la présidente de la Coop Vélo-Cité, est très enthousiaste à l’idée de lancer cette nouvelle initiative en partenariat avec l’Accueil francophone.

« Nous nous sommes inspirés de ce qui se fait à Chicago, où les randonnées à vélo Slow Roll permettent aux populations noires et hispaniques de se réapproprier certains quartiers, explique-t-elle. Et après un test en octobre dernier, nous avons senti l’intérêt qu’il y avait à Saint-Boniface pour ce type d’événement. »

L’objectif des randos Vélo-Molo, c’est de permettre aux nouveaux arrivants francophones de se faire raconter Saint-Boniface par ses habitants.

« Toutes les deux semaines, en alternance le mardi soir et le samedi matin, les bénévoles de la Coop, vont guider un petit groupe de cyclistes pour leur proposer de découvrir Saint-Boniface sous un autre angle, précise Janelle Delorme. Et nous mettons gratuitement à disposition des clients de l’Accueil francophone des vélos. »

Le prêt de vélos pour les nouveaux arrivants a été rendu possible grâce à un financement de l’organisme provincial En santé ensemble, aujourd’hui et surtout grâce à un fonds de Francofonds, qui a permis d'assembler et de peindre une douzaine de bicyclettes.

Tous les bénévoles sont les bienvenus

« Et pour cette initiative qui vise à promouvoir l’entraide et le partage, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés qui voudraient bien venir donner un peu de leur temps et leurs connaissances en français à venir nous rejoindre pour les prochaines randonnées », ajoute la présidente.

La prochaine randonnée aura lieu le samedi 21 juillet, avec un rendez-vous donné à 10 h à la Coop Vélo-Cité.

Les randos Vélo-Molo sont gratuites et ouvertes à tous.