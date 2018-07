Un texte de Tanya Neveu

Certaines personnes sont plus vulnérables à cette situation, comme les travailleurs extérieurs.

À 15 ou 35 degrés celcius, les travailleurs de la construction, par exemple, n'ont d'autre choix que de poursuivre les travaux qu'ils ont commencés.

« La chaleur, c'est difficile. L'endurer. On fait les mêmes journées, on ne commence pas plus tôt. On boit beaucoup d'eau, c'est très important », a confié un travailleur.

La chaleur est tout aussi accablante pour les paysagistes.

C'est pas le fun, c'est dur! On boit de l'eau, on se met un casque, des lunettes. Une paysagiste

Personnes vulnérables et précautions

La direction de la santé publique rappelle d'ailleurs que certaines personnes sont plus à risque lors de périodes de canicule :

Les nourrissons et les jeunes enfants;

Les personnes souffrant de maladies chroniques;

Les aînés;

Les sportifs et les travailleurs extérieurs.

Le conseiller en santé environnementale au CISSS-AT, Frédéric Bilodeau, rappelle comment se protéger de cette chaleur.

« Bien s'hydrater, c'est souvent ce que les gens oublient. Il faut aussi chercher l'ombre et prendre beaucoup plus de pauses pour les travailleurs », affirme-t-il.

Même si toutes les précautions sont respectées, il arrive toutefois que des personnes subissent une déshydration.

Si on commence à beaucoup moins uriner et qu'on a la peau et les lèvres sèches, qu'on commence à se sentir un peu faible, c'est un signe de déshydratation. Frédéric Bilodeau, conseiller en santé environnementale

Encore quelques jours

Les températures au-delà des 30 degrés devraient persister jusqu'à jeudi.

Le CISSS rappelle que les gens peuvent communiquer en tout temps avec le service Info-Santé.