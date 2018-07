Un texte de Brigitte Dubé, avec les informations de Bruno Lelièvre

Les personnages en vedette sont Jacques Cartier, au Musée de la Gaspésie, Charles Robin, au Banc-de-pêche-de-Paspébiac, John Lebouthillier, au Manoir Lebouthillier, l'archéologue Pierre Nadon au Bourg de Pabos et Marguerite Bujold, qui représente les Acadiens au moment de la déportation, au Musée acadien de Bonaventure.

Face à un mur où sont accrochés les tableaux de style ancien, à première vue statiques, le spectateur va pouvoir activer une commande qui les animera. Il pourra alors assister à une conversation entre les cinq personnages autour d’une table.

Puis, selon le lieu où il se trouve, au Musée de la Gaspésie, par exemple, il pourra entendre Jacques Cartier raconter son parcours, puis échanger avec les quatre autres. Les personnages peuvent donc se promener d’un tableau à l’autre.

Cinq comédiens ont été choisis pour incarner ces personnages plus grands que nature. Il s’agit de Mathieu Samaille qui interprète Jacques Cartier, de Claire Jacques qui sera Marguerite Bujold, de Bruce Dinsmore dans le rôle de John Lebouthillier, de Michaël Kelly dans le personnage de Pierre Nadon et de Tony Rubinow en Charles Robin.

L’archiviste et chargé de projet Jeannot Bourdages, du Musée de la Gaspésie, explique qu’il a fallu assembler les différents morceaux, l’interprétation historique et l’écriture du scénario, par exemple.

Mais l’équipe s’est permis des touches d’humour.

Il fallait accepter qu’on se sente à l’aise au plan historique, mais qu’en même temps, ce soit amusant pour le spectateur et que ça demeure solide. Jeannot Bourdages, archiviste et chargé de projet au Musée de la Gaspésie

Le gros défi, ajoute Jeannot Bourdages, c’était de trouver les acteurs qui allaient rendre ça crédible, authentique et qui allaient être capables d’incarner les émotions et de créer la chimie entre ces cinq personnages, entre cinq comédiens qui ne se connaissaient pas nécessairement et qui n’avaient jamais travaillé ensemble.

Jeannot Bourdages mentionne que la tendance dans les musées est de sortir des sentiers battus, de trouver de nouvelles façons de renouveler l’expérience pour les visiteurs.

L’activité se déroule en français et en anglais.