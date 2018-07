Un texte d'Omayra Issa

En mars, lors d'une réunion de plusieurs dizaines de membres de la CAFS, il a été décidé d'entamer une réforme de l'organisme, car la réalité de la communauté a changé depuis qu'il a été créé en 2008. Le rapport de ce comité de réforme et de la révision des statuts et règlements n'a toujours pas été déposé. Lors de cette réunion, des élections avaient été prévues au mois de juin pour choisir les membres du conseil d'administration.

Entre temps, quatre membres du conseil d'administration dissidents menés par Mamadou Bah ont demandé à ce qu'un comité de transition soit mis en place. Le 13 juin, ce groupe a adopté une motion de censure pour dénoncer un manque de transparence et d'éthique de la part notamment du président alors en poste, Jean Népo Murwanashyaka.

Le 16 juin, une centaine de membres du CAFS ont participé à des élections et six personnes ont été élues par acclamation au conseil d'administration de l'organisme. Le choix du conseil exécutif devant avoir lieu lors de l'assemblée générale annuelle deux semaines plus tard.

Des documents obtenus par Radio-Canada montrent que, lors d'une réunion téléphonique le 17 juin à laquelle ils étaient les seuls participants, les quatre personnes membres du groupe dissident se sont désignées membres du conseil exécutif intérimaire de la CAFS. Ainsi, Mamadou Bah a alors été désigné président par intérim, Philolin Ngomo trésorier par intérim, Micheline Matara secrétaire par intérim et Denis Tassiako était demeuré administrateur.

Samedi, dans le cadre d'une assemblée générale annuelle houleuse réunissant une soixantaine de personnes, les membres du conseil exécutif ont été nommés et Céline Moukoumi a été élue présidente de l’organisme pour un mandat de deux ans.

Lors de cette même réunion, une motion a été adoptée pour demander des excuses du groupe de dissidents mené par Mamadou Bah. « L’assemblée a jugé qu’ils n’ont pas suivi les textes de l’association. Il y a eu une proposition pendant cette réunion pour qu’ils demandent des excuses auprès de la communauté parce que ça n’a pas donné une bonne image à l’association », explique Jean Népo Murwanashyaka, le président sortant.

« L’assemblée a revu la procédure suivie par les quatre personnes qui s’étaient constituées en président, trésorier, secrétaire et administrateur », affirme-t-il, notant que les statuts de la CAFS n'avaient pas été suivis.

D’après Jean Népo Murwanashyaka, les mandats des quatre personnes comme membres du CA ont pris fin le 31 mars 2018.

Exclusion possible

Si les excuses ne sont pas présentées d'ici la fin septembre, ces membres ne pourront plus exercer aucune fonction au sein de la CAFS, mais ils pourront continuer à être membres.

Jean Népo Murwanashyaka note qu’à l’issue de l’adoption de la motion, les quatre personnes visées ont quitté l’assemblée.

Mamadou Bah quitte la CAFS

Mamadou Bah annonce qu'il quitte la Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan. Photo : Radio-Canada

De son côté, Mamadou Bah remet en question la légitimité et la légalité de la décision de l'assemblée. « Il s'agit d'une décision qui n'est pas fondée », déclare-t-il précisant qu'il a quitté la CAFS et qu'il se retire de toute activité de l'organisme.

Au lendemain de l'assemblée, dans un message adressé au président sortant et aux membres de la CAFS, dont Radio-Canada a obtenu copie, Mamadou Bah a également fait savoir qu'il quittait l’organisme.

« Je viens par ce courriel vous signifier ma démission de la CAFS et mon retrait de toute activité qu'elle aura à organiser. […] De ce fait votre décision de me suspendre de fonction d'une organisation qui ne représente pas la communauté dans sa diversité est caduque », peut-on lire dans la missive.

Au moment de la publication de cet article, Radio-Canada n’a pas pu joindre Denis Tassiako et Micheline Matara pour obtenir leurs réactions à la décision de l’assemblée. Pour sa part, Philolin Ngomo a choisi de ne pas réagir.