Un texte de Marie-Hélène Ratel

Le problème semble être répandu dans la province et la Société recommande aux municipalités d'être plus proactives dans leurs efforts de recrutement.

Au cours de la longue fin de semaine de la Fête du Canada, la piscine de Riverdale à Toronto a été fermée pendant 90 minutes dimanche, en raison d’une réduction temporaire de ses effectifs.

Il s’agit d’un « problème isolé », selon la Ville de Toronto. Quelques sauveteurs n’ont pas été en mesure de se rendre au travail ce jour-là, notamment pour des raisons médicales, explique Jaclyn Carlisle, porte-parole de la Ville.

Elle ajoute que des mesures ont été prises rapidement pour rouvrir la piscine avec le nombre de sauveteurs nécessaires.

Mais la Société de sauvetage de l’Ontario croit qu’un tel événement pourrait aussi se produire ailleurs dans la province étant donné qu’il est de plus en plus difficile pour les municipalités de recruter suffisamment de sauveteurs et que peu d’employés supplémentaires sont en mesure de répondre aux problèmes à la dernière minute.

Sheri Stewart, de la Société de sauvetage de l’Ontario Photo : Radio-Canada

Les mois d’été sont un peu plus difficiles parce que les municipalités prolongent les heures d’ouverture lors des journées chaudes et ont de la difficulté à avoir suffisamment de personnel pour combler tous les quarts de travail. Sheri Stewart, directrice des services aux membres, Société de sauvetage de l’Ontario

Sheri Stewart explique que depuis quelques années, les étudiants se concentrent davantage sur leur future carrière et leurs études postsecondaires et consacrent moins de temps à leur emploi d’été.

Résultat : en embauchant la même quantité de personnel, certaines plages horaires sont plus difficiles à combler, étant donné que plusieurs sauveteurs ont des disponibilités limitées.

L’enjeu a été soulevé lors d’un symposium organisé en 2016, alors qu'une vingtaine de municipalités ontariennes et de représentants de YMCA ont été consultés sur le recrutement de sauveteurs.

Certaines Villes de la province, comme Brampton et Woodstock, témoignent des défis liés au recrutement.

À Woodstock notamment, le département des activités aquatiques de la Ville tente d’embaucher deux sauveteurs depuis trois semaines, mais peu de candidats ont démontré leur intérêt.

Le superviseur Patrick King savait qu’il y avait des problèmes de recrutement un peu partout en Ontario depuis quelques années déjà, mais c’est la première cette année qu’il en est témoin au sein de son équipe.

L'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle est une bonne chose, mais pour les municipalités le défi est de maintenir un nombre adéquat d’employés . Patrick King, superviseur des activités aquatiques, Ville de Woodstock

Le nombre de jeunes qui obtiennent leur brevet de sauveteur national n’a presque pas diminué en Ontario au cours des dernières années, passant de 16 377 en 2015 à 16 064 en 2017.

La Société de sauvetage de l’Ontario croit qu’il en est de la responsabilité des municipalités d’être plus proactives, en offrant par exemple aux jeunes des possibilités de faire du bénévolat dès qu’ils commencent les cours pour devenir sauveteurs à 12 et 13 ans, ce qui pourrait les motiver à demeurer dans le système après l’obtention de leur brevet à 16 ans.

La Société s’apprête à dévoiler ses recommandations à ce sujet dans un rapport qui doit être rendu public d’ici l’automne.