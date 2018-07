VIDÉO – Québec a célébré son 410e anniversaire sous un soleil de plomb mardi, une météo tout en contraste avec les averses torrentielles qui ont marqué les célébrations entourant le 400e de la ville, le 3 juillet 2008. Dix ans plus tard, l'ancien président et directeur général de la Société du 400e, Daniel Gélinas, revient sur cette journée mémorable et sur l'année de festivités qui ont transformé durablement l'image de la capitale. Le reportage de Valérie Cloutier.