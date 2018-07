Les manifestants de l’organisme environnemental disent vouloir empêcher l’expansion du pipeline Trans Mountain.

Depuis plusieurs heures, sept grimpeurs sont suspendus avec des équipements d'escalade tandis que cinq autres les appuient depuis le tablier du pont.

« On va rester aussi longtemps qu’on juge qui est nécessaire pour que Trudeau arrête le projet, dit Olivier Huard, un des grimpeurs. On est bien équipé, on est bien formé. »

L'action du groupe interrompt la route du pétrolier MV Serene Sea, qui devait quitter le terminal de Kinder Morgan à Burnaby mardi. Le passage sous le pont est la seule façon de quitter l'anse Burrard.

Les grimpeurs ont déployé des bannières sur lesquelles on peut lire « Trudeau ou Crudeau : faites un choix », « Ne financez pas les pipelines » et « Respectez les droits des peuples autochtones ».

En mai, Ottawa a annoncé qu’il allait acheter le pipeline Trans Mountain 4,5 milliards de dollars afin d’assurer son expansion.

Selon un communiqué de Greenpeace, les manifestants regroupent des personnes des communautés autochtones du peuple Salish ainsi que d'autres originaires de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de l’Ontario, du Québec, des États-Unis, du Mexique et du Royaume-Uni.

La police de Vancouver dit surveiller la situation, mais assure que la manifestation n'entrave pas la circulation automobile sur le pont.