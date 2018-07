L'objectif de cette tournée est d'aller à la rencontre des travailleurs afin de discuter de l'agenda commercial du gouvernement et des derniers développements en matière d'accords internationaux de commerce.

« J'ai eu la chance de faire un pique-nique avec les gens d'Orbit Garant, qui fait du forage. C'est une belle entreprise de chez nous, mais qui exporte à travers le monde. Même chose avec les gens d'Eltec, qui font de la machinerie, des abatteuses faites 100 % au Québec, mais qui sont exportées à travers le monde. Pour moi, c'est le meilleur des deux mondes, une fabrication locale avec une exportation globale », fait-il valoir.

Selon le ministre, il est primordial de diversifer nos marchés d'exportation. « Il n'y a jamais eu un meilleur moment pour diversifier nos marchés d'exportation. Ce qui est intéressant c'est qu'ici, en Abitibi-Témiscamingue, on a beaucoup d'entreprises qui ont déjà pris ce virage-là, virage international qui crée des opportunités chez nous », précise-t-il.

Relations canado-américaines

Il est difficile, par les temps qui courent, de penser au commerce international sans penser à nos relations avec les États-Unis.

« J'ai toujours dit que les États-Unis demeureront toujours notre plus grand partenaire commercial par la taille de l'économie, la proximité. En même temps, quand on parle à des entreprises d'ici, on se rend compte qu'il y a des gens [...] qu'on peut accompagner. [On veut] écouter nos travailleurs qui ont beaucoup d'expertise », soulève le ministre.

Comment on peut développer cette expertise-là chez nous? Comment on peut l'exporter? Comment on peut appuyer nos petites et moyennes entreprises? C'est là la clé du succès. François-Philippe Champagne, ministre du Commerce international

La rencontre Parlons Commerce avec l'honorable ministre Champagne, organisée par 48e Nord International, était présentée à 16 h 30 à l'hôtel Forestel de Val-d'Or, le mardi 3 juillet.

Le ministre se rendra également à Rouyn-Noranda, à Malartic et à Notre-Dame-du-Nord.