Le spectacle fait partie de la tournée Freshen Up qui s'arrête également à Québec, Montréal et Winnipeg.

Nous avons toujours passé un moment fantastique à jouer au Canada. McCartney sur son site web

« Nous sommes impatients de revenir en septembre pour ce qui devrait être une série de spectacles spéciaux », ajoute-t-il sur son site web.

La tournée marque la première série de spectacles de McCartney depuis la tournée One on One de 2016 et 2017.

Paul McCartney sur scène en 2015 au Danemark. Photo : Getty Images/Steve Jennings

La légende des Beatles, âgée de 76 ans, a joué pour la dernière fois à Edmonton en novembre 2012.

Ses deux derniers spectacles à guichets fermés de la place Rexall ont été soulignés par plusieurs événements spéciaux organisés par la Ville d’Edmonton.

Le prochain album de McCartney, intitulé Egypt Station, devrait sortir le 7 septembre chez Capitol Records. Enregistré à Los Angeles et Londres, il suit celui de 2013.