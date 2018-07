Un texte de Denis Wong

Lorsqu’on lui demande s’il cherche à se débarrasser de cette comparaison avec Jimi Hendrix, comme Ali Farka Touré a tenté de le faire avec John Lee Hooker, le guitariste autodidacte du Niger décide plutôt de rendre hommage à l’une de ses plus importantes influences.

C’est un honneur d’être comparé à Jimi. Quand je regarde Jimi jouer de la guitare, lorsqu'il joue une note, c’est comme s’il touche son cœur. Omara Moctar, guitariste

C’est ici que s’arrête la comparaison, puisque Bombino a depuis longtemps bâti sa propre identité. Omara Moctar chante en Tamasheq, un dialecte touareg parlé dans le Sahara et l’influence de sa musique traditionnelle est reconnaissable au rythme et à la cadence de ses chansons.

Deran est donc l’aboutissement d’une série d’albums qui ont contribué à texturer son blues-rock touareg. Sur Nomad, produit par Dan Auerbach des Black Keys, des sonorités de rock garage se sont invitées dans le jeu d’Omara Moctar. Sur Azel, le guitariste a ajouté une touche d’acoustique et de reggae (ce qu’il appelle le touareggae) à ces morceaux, ce qui a allégé la densité électrique à laquelle il nous avait habituée.

Ce cinquième opus a été produit par son gérant Eric Herman, ce qui a donné une grande indépendance de création à Bombino. L’artiste d’Agadez se permet de sauter d’une influence à une autre tout en restant cohérent et il laisse sa guitare tisser le fil conducteur.

« C’est comme la fin de l’université, la fin du collège, explique-t-il en français. Il faut récolter tout ce que tu as appris et l’album Deran, c’est comme mon diplôme en 2018. Musicalement, de faire ce que tu veux, ce n’est pas facile. Et cet album, on a eu cette grande liberté de faire ce qu’on veut. »

L’énergie contagieuse et soutenue des riffs de Bombino a toujours évoqué l’immensité du désert, mais on sent un retour aux sources pour Omara Moctar, qui enregistre pour la première fois un album en Afrique. Si cet ambassadeur du blues touareg et de la musique africaine en général possède aujourd’hui une renommée internationale, il était important pour lui de se ressourcer après avoir enregistré des albums à l’extérieur de chez lui.

« La musique qu’on fait, elle vient du Niger, plus précisément d’Agadez, précise Bombino. Plus tu es loin et plus tu t’éloignes de la musique. Même si je viens de là-bas, je dois retourner de temps en temps pour me ressourcer. C’est avec ça que le monde me reconnaisse. Pour moi, c’est important d’être le même. »

Un artiste autodidacte

La musique de Bombino prend une autre dimension lorsqu’on sait qu’il est autodidacte. Omara Moctar souligne que dans le désert, les écoles de musique sont rares et qu’il a dû bâtir ses connaissances en côtoyant d’autres musiciens, en allant voir des concerts à chaque occasion qui se présentait et en regardant des cassettes vidéos… de Jimi Hendrix.

L’improvisation fait partie intégrante de son processus créatif. Les mélodies complexes qu’on retrouve sur ses albums studio proviennent souvent d’une session de jam où il laisse libre cours à son instinct.

« C’est la guitare qui a capté mon attention, raconte-t-il. J’avais 10 ou 11 ans, et c’était la guitare ou rien. Mon état normal, c’est avec une guitare à côté de moi, même quand je dors. »

Le guitariste vit aujourd’hui à Niamey, la capitale du Niger, mais il a dû s’exiler à un jeune âge vers l’Algérie, au moment où une rébellion touareg sévissait dans la région d’Agadez. Plusieurs soulèvements pour l’indépendance de ce peuple ont secoué cette portion du globe au fil des années. Cette réalité et celle où le sable et le soleil du Sahara dictent le quotidien des gens, demeurent une grande source d’inspiration pour le guitariste du Niger.

Quand tu vois ce sable et ce vide, sans aucun bruit, pour moi c’est la destination de la liberté. C’est tellement vaste, tellement grand, tellement joli, tellement tranquille. [...] Pour un artiste, il n’y a pas de meilleur endroit que d’apprendre la musique dans le désert. Omara Moctar, guitariste

Bombino sera en concert mercredi à l’Astral, à partir de 22 h, dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal.