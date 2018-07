Créé en 1977, le programme Katimavik avait été suspendu en 2012 par le gouvernement Harper. Ottawa a annoncé son retour plus tôt cette année.

L’initiative, qui s’adresse maintenant aux jeunes de 18 à 25 ans, est une occasion d’acquérir des compétences personnelles et professionnelles par une expérience de volontariat.

Six communautés y participent cette année, soit Nanaimo, Calgary, Sudbury, Québec, Moncton et... Saint-Boniface, dans la capitale manitobaine. Les participants, par groupes de 11, passeront trois mois dans deux de ces villes.

Jolyane Molaison est agente de projet Katimavik pour la communauté de Saint-Boniface.

Le travail que les jeunes volontaires vont faire ici, c’est du travail qui est surtout axé sur la réconciliation active avec les peuples autochtones à travers le Canada. Jolyane Molaison

Elle note que c’est aussi l’occasion pour les participants de découvrir la francophonie canadienne. « Le fait d’avoir une communauté francophone hors Québec c’est un bel apprentissage pour ceux qui viennent de partout [au] pays. »

Jolyane Molaison est agente de projet Katimavik pour la communauté de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada

Le centre Flavie-Laurent, qui offre des vêtements, des meubles et des biens ménagers aux personnes dans le besoin, est l’un des organismes à but non lucratif à Winnipeg qui recevront les services des participants.

« Les jeunes vont avoir une expérience d’aide aux démunis, une expérience plus personnelle que professionnelle, être en contact avec les gens dans le besoin de tous horizons », dit Raymond Sorin, superviseur des opérations au centre.

« Ils vont nous aider à faire un peu de tout : accueillir les dons, les personnes qui viennent pour de l’aide, aller avec les employés chercher des dons chez les donateurs [...]. On est toujours à court de bras. »

Direction : Québec

Le Winnipégois Jordan Labossière va aussi prendre part à l’expérience Katimavik, mais loin de chez lui. Il s’est envolé mardi vers la ville de Québec.

« Je ne sais pas encore où je vais travailler », confie le jeune de 24 ans, mais il se réjouit de rejoindre une communauté francophone.

C’est sa mère Arlene qui l’a inspiré à s’inscrire. « En 1985, elle a fait le programme. Et moi j’ai été accepté quand j’avais 18 ans, il y a six ans, mais c’était quand le gouvernement a coupé le programme […]. Je ne pensais pas avoir la chance de le faire, c’est vraiment incroyable. »

Jordan Labossière et sa mère Arlene, qui a participé au programme Katimavik il y a plus de 30 ans. Photo : Radio-Canada

Arlene Labossière, elle, était passée par Terre-Neuve, l’Alberta, et Lac-Mégantic à l’époque - lorsque le programme durait neuf mois. « On a fait toutes sortes de choses : on a construit un terrain de baseball, des chemins de marche, j’étais aussi dans une école avec des enfants handicapés, et une garderie. »

Elle retient surtout les amitiés formées dans le groupe.

On commence par être des étrangers, puis on devient amis, puis une famille. Arlene Labossière, ancienne participante du programme Katimavik

Avec des informations de Mathilde Monteyne