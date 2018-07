Les cinq diplômés du programme de dessin technique et industriel du CCNB d’Edmundston ont officiellement commencé à travailler chez Enseignes Pattison le 25 juin dernier.

Ils étaient toutefois en terrain connu, puisqu’ils y ont tous passé deux jours par semaine depuis le mois de janvier pour un stage.

On a vécu plus de temps ici qu'on aurait normalement eu juste avec un stage de cinq semaines, souligne un des finissants , Patrick Picard. Puis on a vraiment eu le temps de voir tout ce qu'on avait à voir pendant le stage. On a eu le temps de toucher à plus de choses d'après moi.

Aller chercher la main-d’oeuvre à la source

Comme plusieurs entreprises, Enseignes Pattison était aux prises avec un manque de main-d'oeuvre qui l'empêchait d'étendre ses activités. Elle s'est donc associée avec le Collège communautaire pour trouver de nouveaux employés.

L'objectif ultime était la main-d'oeuvre, puis aussi d'avoir la chance de les connaître en milieu de travail, pour par après leur offrir un emploi chez Enseignes Pattison , explique le gestionnaire de l’ingénierie et de l’estimation chez Enseignes Pattison, Patrick Cormier.

Le CCNB a même changé le cursus scolaire du programme afin de l’adapter à la formule de stage proposée par l’entreprise.

Ils ont vraiment revisité l'horaire pour la session hiver 2018 en incorporant les mardi et mercredi à l'horaire comme étant un stage , explique Patrick Cormier.

Retenir les jeunes en région

Pour Yassine Bouhaj, un des cinq diplômés, c'est cette offre d’emploi qui l’a convaincu de s'installer définitivement dans la région d'Edmundston.

C'est cette compagnie qui m'a gardé à Edmundston, dans cette petite ville. Puis, je pense que je vais rester toute ma vie ici.

