Un client a laissé échapper un cri en s’apercevant qu’un reptile s’était enroulé à la structure métallique du panier d’épicerie qu’il avait choisi pour faire ses courses au Atlantic Superstore, samedi dernier à New Minas, dans la vallée d’Annapolis.

Le cri poussé par le client terrorisé a alerté les personnes autour, explique Carol Benedict, qui a été témoin de la situation inusitée.

Ce serpent jarretière a fait une balade à l'épicerie, à New Minas en Nouvelle-Écosse. Photo : Courtoisie

L’apparition du reptile a causé un attroupement, plusieurs clients en profitant pour prendre quelques photos. Le serpent, quant à lui, n’a pas semblé alarmé par la cohue.

Mme Benedict salue la réaction rapide des employés du supermarché, qui ont expulsé l’animal de peine et de misère en parvenant à le faire entrer dans une boîte. Ils ont cependant dû s’y prendre à deux fois, le serpent ayant réussi à s’en échapper.

Colin Hanson, le gérant de ce Superstore, a indiqué que le superviseur du rayon de charcuterie s’était chargé de relâcher le serpent dans un champ près de sa résidence.

Le serpent jarretière est très commun à travers la Nouvelle-Écosse et ailleurs en Amérique du Nord.

Il possède des dents, mais pas de crocs, et son venin est inoffensif pour les humains. Les adultes mesurent généralement de 40 centimètres à un mètre de long.

Andrew Hebda, un conservateur du Musée d’histoire naturelle de la Nouvelle-Écosse, explique que le chariot d’épicerie n’est pas un mauvais endroit pour un serpent jarretière cherchant un endroit à l’abri du bec des oiseaux qui cherchent à en faire leur proie.

En revanche, les supermarchés ne sont pas des endroits très prisés par les serpents, selon M. Hebda, car il n’y a pas d’eau et probablement trop d’humains à leur goût. « Le pire, ce sont les choses velues et bruyantes autour », blague-t-il. « Je soupçonne que nous sommes un plus grand problème pour eux qu’ils ne le sont pour nous. »

Avec les informations de Mairin Prentiss de CBC