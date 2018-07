En juin, deux adolescents de 16 et 17 ans ont été tués par balles à Surrey et la semaine dernière un père de famille est mort par balle. Les deux incidents seraient des assassinats ciblés selon les enquêteurs.

Dans le rapport dévoilé mardi par la mairesse et le conseil municipal, le groupe de travail antigang de la Ville présente six recommandations, dont l'établissement du programme « Middle Years Table » pour les enfants d’âge intermédiaire qui sont à risque.

L’initiative fournira du soutien, des ressources et de l’orientation vers d’autres programmes. « Si nous nous penchons uniquement sur l’exécution et l’intervention, c’est trop peu et trop tard », a déclaré la mairesse Linda Hepner lors de l’annonce.

« Nous avons entendu à maintes reprises [lors du comité de travail] que les enfants ont besoin de soutien quand ils sont beaucoup plus jeunes. »

Le rapport recommande également l'établissement de partenariats entre les gouvernements provincial et fédéral pour développer un programme de prévention axé sur certains quartiers à risque avec l’aide du district scolaire de Surrey, le détachement local de la Gendarmerie royale du Canada et d’autres agences communautaires.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé mardi un financement de 1,12 million de dollars pour le programme anti-intimidation ERASE dans les écoles.

« L’éducation est cruciale pour garder nos enfants connectés à leur communauté et sur la voie du succès, a déclaré Rob Flemin, ministre de l’Éducation, par voie de communiqué. Ce financement fournira aux enseignants et aux partenaires dans la communauté plus d’outils pour aider les élèves à éviter les gangs de rue, à faire une transition vers l’éducation supérieure et à réussir dans la vie. »

L’âge moyen où les jeunes sont susceptibles de s’associer aux gangs de rue est de 13 ans, selon la province.

Par ailleurs, le rapport antigang de Surrey recommande du soutien pour les forces de l’ordre à travers la GRC de Surrey et l’Unité combinée des forces spéciales dédiée aux crime organisé.