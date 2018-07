Je suis inscrite aux Championnats [québécois] d'été, au mois d'août. Ce serait l'objectif d'y participer, que mon pied [résiste] juste que là.

Véronik Mallet s'est gravement blessée en octobre 2016. Ce n'est qu'après deux ans de convalescence, d'entraînements progressifs et deux chirurgies qu'elle a pu compléter à nouveau le saut qu'il l'a mis sur la sellette.

Elle raconte que cette performance récente la rend vraiment fière.

La patineuse Véronik Mallet. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

La dernière fois que ça avait cassé, je me suis toujours dit que ce ne serait pas la dernière fois que je ferais [le saut]. J'y croyais, mais j'avais quand même des doutes parce que ma douleur revenait toujours. Véronik Mallet, patineuse artistique

Encore aujourd'hui, Véronik Mallet dit ressentir de la douleur. Mais ça ne m'empêche pas de m'entraîner et de faire pas mal tous mes sauts, rassure-t-elle.

Elle peut compter sur six semaines d'entraînement pour parfaire sa technique avant d'entamer sa véritable compétition depuis un bon moment. Véronik Mallet s'entraîne à raison de trois heures par jour, en plus des entraînements en salle et des séances d'étirements.