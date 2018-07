Dans son plus récent portrait de la situation pour la période 2006-2017, l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) révèle en effet qu'il y a eu une croissance de 480 000 emplois au Québec durant cette période, dont 250 000 concernent les personnes immigrantes, soit plus de la moitié des emplois.

La croissance de l'emploi « est plus rapide chez les personnes immigrantes, oui, que les personnes nées au Canada », a souligné au cours d'une entrevue avec La Presse canadienne Marc-André Demers, analyste en statistiques du travail à l'ISQ. « On voit que la croissance de l'emploi est plus forte chez les personnes immigrantes. »

Ainsi, la présence de la population immigrante dans l'emploi total est passée de 11 % en 2006 à 16 % en 2017.

« De façon générale, le taux d'emploi des immigrants a augmenté. Ils ont augmenté leur participation au marché du travail. Les hommes de 25 à 54 ans présentent maintenant un taux d'emploi qui est pratiquement identique à celui des personnes qui sont nées au Canada », a relevé M. Demers.

Cette croissance touche autant les hommes immigrants que les femmes immigrantes, qui occupent respectivement 124 100 et 126 100 emplois.

Des secteurs et des régions prisés

Sans surprise, c'est surtout dans la région de Montréal que cette croissance de l'emploi est remarquée. C'est en effet dans la région métropolitaine que se trouvent 196 700 des 250 000 nouveaux emplois occupés par des immigrants, soit environ 80 %.

À titre de comparaison, chez les personnes nées au Canada, 43 % de la croissance de l'emploi pendant cette période s'est faite dans la région de Montréal, soit 93 000 emplois sur 216 000.

Dans la région de Québec, la croissance de l'emploi pour les personnes immigrantes pendant la période 2006-2017 est de 19 400, contre 14 200 dans la région de Gatineau, 3700 dans la région de Sherbrooke et 16 200 ailleurs au Québec.

Chez les personnes immigrantes, la plus forte croissance pendant cette période s'est faite dans l'industrie des soins de santé et de l'assistance sociale, avec 50 100 nouveaux emplois.

Suivent le transport et l'entreposage avec 31 000 emplois, le commerce avec 24 600 emplois, les services professionnels, scientifiques et techniques avec 23 200 emplois, les administrations publiques avec 21 900 emplois et les finances, les assurances, l'immobilier et la location avec 20 600 emplois.

Il y a cependant une ombre au tableau. « Le taux de surqualification a augmenté, par exemple, chez les personnes immigrantes », a souligné M. Demers, passant de 37 % à 44 % pendant la période 2006-2017.