Christian Darrosé roule sur la Trancanadienne pour collecter des fonds.

Ce Français avait 22 ans quand sa mère est décédée d'un accident vasculaire cérébral (AVC). Voilà 4 ans, son frère a succombé à un AVC lui aussi. C’est alors que Christian Darrosé, 58 ans, a décidé qu’il fallait sensibiliser le public à ce mal trop peu connu.

Il a commencé sa campagne au Canada, le pays natal de sa femme, et collecte des fonds pour la Fondation du cœur et de l’AVC.

Mais comment provoquer des discussions? Pour cet artisan contrôleur technique automobile, la réponse était évidente : conduire une petite Citroën trèfle bleu de 1923, de Vancouver, en Colombie-Britannique, à Saint-Jean, Terre-Neuve.

Christian Darrosé traverse le Canada en Citroën pour sensibiliser le public à aux risques et aux symptômes de l'AVC. Photo : Radio-Canada

« Quand je m'arrête sur un parking, quand je traverse un petit village, quand on voit un véhicule comme celui-là qui date de 1923, j’attire l’attention. Les personnes viennent et je leur explique ce que je fais là », explique M. Darrosé.

Il roule de Vancouver à Terre-Neuve dans sa Citroën Trèfle 1923. Un parcours de près de 8000km à 50km/h. #rcsk pic.twitter.com/3yMdH3Ksv0 — Miriane Demers-Lemay (@MirianeDL) 22 juin 2018

Il a quitté Vancouver le 9 juin. Depuis, il a parcouru 3300 kilomètres en roulant à 50 km/h, avec des pointes à 60 km/h. Christian Darrosé roule en moyenne 160 kilomètres par jour. À ce rythme, il prévoit l’arrivée à Saint-Jean le 24 août.

Il a pris la Transcanadienne, sauf dans les montagnes Rocheuses où la route aurait été trop rude pour son petit trèfle. Ce détour lui a valu le plus beau moment de son voyage, quand il a vu une famille d’ours noirs dans le Kootenay en Colombie-Britannique.

Ce qu’il a appris : Faire immatriculer et assurer une voiture française de 1923 au Canada est tout un exploit. Christian Darrosé indique qu’il a passé huit jours en Colombie-Britannique à compléter le processus.

Pour éviter de s’endormir au volant, conduisez une voiture de 1923! Rien à voir avec les vibrations soporifiques de votre minivan, puisque l’insonorisation n’existait pas à l’époque. « Pour s’endormir là-dedans, il faut de la volonté! », s’exclame M. Darrosé, qui roule avec des bouchons dans les oreilles.

Il a fallu deux ans à cet amoureux de voitures anciennes pour effectuer une révision mécanique complète de sa voiture. Car en matière de préparation, « c’est d’abord la machine », déclare-t-il.

En cas de souci, puisque « la mécanique n’est pas une science infuse », M. Darrosé dit qu’il fera venir des pièces de rechange de France.

Parcourir le Canada à bicyclette à 19 ans

Pour Jacob St-Yves et Jacob Gugg, deux Québécois de 19 ans qui traversent le Canada à vélo, il s’agit d’une mécanique d’un tout autre ordre. « Moi je me suis entraîné au gym, en force », indique Jacob St-Yves.

Faut se pratiquer quelques fois avec tout l’équipement, parce que ça change beaucoup, le vélo sans rien et le vélo avec presque 100 livres d’équipement. Jacob Gugg

Il y a un an, ils ont décidé de traverser le pays par plaisir et pour se donner un défi personnel. Rapidement, les deux Jacob ont découvert une communauté de cyclistes-randonneurs qui parcourent le Canada.

Jacob Gugg (gauche) et Jacob St-Yves (droite) traversent le Canada à bicyclette. Photo : Radio-Canada

« Sur Facebook, il y a des groupes Biking across Canada [traverser le Canada à vélo], avec les meilleures routes et les pires routes [...] Et en parlant avec la famille, on s’est rendu compte qu’il y a d’autres personnes qu’on connaissait qui l’avaient déjà fait », note Jacob Gugg.

« On se demandait si on allait d’est en ouest, ou le contraire. À cause des vents on a décidé d’aller d’ouest en est, [la direction des] vents dominants », indique Jacob St-Yves.

Pour lui, le vent reste le plus grand défi, « lorsqu’on a un vent de face vraiment difficile pour le moral », souffle-t-il.

Ce qu’ils ont appris : S’y prendre à l'avance pour que ça coûte moins cher. Une pleine année de planification a permis aux deux Québécois d’acheter leur équipement et leur billet d’avion lors des soldes importantes.

Avoir des gants chauds pour la traversée des Rocheuses.

Prendre des « Warm Showers » comme hébergement. C’est un réseau global d’amateurs de cyclotourisme qui hébergent gratuitement leurs camarades. Une espèce de couchsurfing pour amoureux du vélo.

Ne pas commencer avec de trop grosses journées. Plus le voyage avance, plus le corps s’adapte à la vie à vélo.

Les cyclistes sont d’accord pour dire qu'une virée pancanadienne est plus amusante à deux. Ils affirment qu’il n’y a eu aucune friction entre eux depuis le début du voyage.

« Certains conducteurs ne font pas attention »

Traverser le Canada à vélo était aussi un rêve que caressait Ray Harris depuis une vingtaine d’années.

Originaire de Colombie-Britannique, cet homme de 68 ans s’est installé à Oak Lake, au Manitoba, il y a deux ans.

Ray Harris (à droite) et son ami au moment du départ, le 24 mai dernier à Victoria. Photo : Ray Harris

C’est là qu’il a rencontré un autre passionné de vélo avec lequel il a décidé de faire la route depuis la Colombie-Britannique jusqu’à Beauséjour, à 45 kilomètres au nord-est de Winnipeg.

Des conseils pour éviter le pire Du côté de l'Association canadienne des automobilistes, la spécialiste des relations avec le public et les médias, Erika Miller, conseille tant aux automobilistes qu’aux cyclistes d'avoir une trousse de secours. « Il devrait y avoir de l’eau et de la nourriture supplémentaire pour tout le monde, des fusées éclairantes imperméables, des vêtements chauds, un imperméable, des outils, et bien sûr une carte et un chargeur de téléphone cellulaire », dit-elle. Un autre conseil de Mme Miller pour les cyclistes : « si vous voyagez à vélo, la meilleure chose que vous puissiez faire c’est d’être visible ».

Pour Ray Harris, l'aventure a failli finir mal.

« Nous sommes partis sur nos vélos couchés le 24 mai, raconte-t-il. Les 2500 kilomètres de notre périple se sont faits sans encombre, et mardi dernier nous étions très heureux de nous retrouver à 15 kilomètres de notre arrivée. Il était environ midi et demi, il y avait peu de circulation sur l’autoroute 44, et brusquement, j’ai vu la grille d’un 4x4 dans mon rétroviseur. »

Ray Harris se souvient ensuite du choc, et des vives douleurs ressenties alors que son corps gisait, allongé sur la chaussée.

Le véhicule qui venait de le heurter a poursuivi sa route sans s’arrêter.

Ray Harris dit qu’il a de la chance d’être encore en vie.

Le vélo couché de Ray Harris, après avoir été percuté par un automobiliste qui ne s'est pas arrêté. Photo : Ray Harris

« Vous savez, j’ai travaillé pendant 17 ans comme patrouilleur routier en Colombie-Britannique, je connais très bien le comportement des conducteurs. Nous ne prenions pas de risques inconsidérés », explique-t-il.

« Pour moi, ce qui m’est arrivé aurait pu se produire n’importe où, cela n’a rien à voir avec le Manitoba. C’est simplement que certains conducteurs ne font tout simplement pas du tout attention, alors vous devez être doublement vigilant. »

Aujourd’hui, Ray Harris n’a qu’une hâte, se remettre de ses blessures pour remonter en selle.

Avec des informations de Mathilde Monteyne et Barbara Gorrand