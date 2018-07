Nathan Oystrick remplace Darcy Haugan, décédé dans l’accident d’autocar qui a fait 16 morts au sein de l’équipe, le 6 avril dernier, en Saskatchewan.

M. Oystrick a exprimé sa reconnaissance envers les membres de l'équipe et s'est dit impatient de se joindre à la formidable communauté que représente la famille des Broncos de Humboldt.

Je n’oublierai jamais les circonstances qui m’ont mené ici. Nathan Oystrick, nouvel entraîneur-chef et directeur général des Broncos de Humboldt

Le nouvel entraîneur a joué 10 saisons en tant que joueur professionnel de hockey, dont 65 matchs de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Il a notamment joué pour les Thrashers d’Atlanta, les Ducks d’Anaheim, les Blues de Saint-Louis.

Avant de se joindre aux Broncos, il a été l'entraîneur-chef de l’équipe du Colorado Academy High School pour la saison 2017-2018. Il a alors mené l’équipe pour sa première saison sur la glace en 10 ans.

Je suis honoré et impatient d’accompagner les Broncos de Humboldt vers leur succès en 2018-2019. Nathan Oystrick, nouvel entraîneur-chef et directeur général des Broncos de Humboldt.

Le président des Broncos de Humboldt, Kevin Garinger, a déclaré que Nathan Oystrick est doté d’une expérience de jeu exemplaire, d’un excellent leadership et d’une attitude gagnante dont bénéficiera l’équipe de hockey junior.

M. Garinger a affirmé que son éthique et son habileté à bâtir des relations seront fondamentales pour rebâtir l'équipe des Broncos de Humboldt.

Nathan Oystrick a déclaré qu'il est conscient de ce que les Broncos représentent pour la communauté de Humboldt, mais aussi pour de nombreuses personnes en Amérique du Nord et ailleurs.