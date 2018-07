Le décès à 41 ans de l’artiste à Tacoma, dans l’État de Washington, a été confirmé par son représentant. On ne connaît pas, pour l’heure, les causes du décès de l’Américain.

En juin, une campagne de financement avait été lancée pour aider Richard Swift, alors hospitalisé dans un état grave, sans que plus de détails ne soient donnés sur sa condition.

Dan Auerbach et Patrick Carney, membres de The Black Keys, ont rendu hommage à leur collègue sur Instagram : « Il était l’homme le plus drôle que nous ayons rencontré et l’un des musiciens les plus talentueux avec qui nous avons jamais travaillé ». Il avait accompagné le duo comme bassiste lors d’une tournée en 2014.

Richard Swift avait été membre du groupe The Shins de 2011 et 2016. Producteur et musicien reconnu, il avait également sorti plusieurs albums solos.