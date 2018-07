Avec les informations de Tanya Neveu

Plus de 60 personnes ont confirmé leur participation jusqu'à maintenant à la première édition du « Tournoi de pêche Écotone Ville-Marie ».

Il s'agit de l'initiative de Jean-François Maillet, un Montréalais d'origine installé au Témiscamingue depuis quelques années.

« Le lac Témiscamingue, comme on dit, il est vraiment gros. Contrairement à ce que le monde pense, il n'est pas si pêché que ça, si on compare à d'autres lacs du Québec. C'est sûr qu'il se cache des gros spécimens là-dedans. On a le lac Kipawa qui se déverse dedans et qui est déjà reconnu. Donc oui, il y a du gros doré, il faut seulement le trouver », fait-il valoir.

Le départ pour le tournoi de pêche se fait ce samedi, 7 juillet, à 8 h, à la marina de Ville-Marie.

Les frais d'inscription seront remis en prix de participation.