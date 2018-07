Lundi, le feu se situait à 0,1 kilomètre de la route 167, donnant accès à la mine, et à 12,6 kilomètres de la mine Renard. Selon les informations partagées sur Twitter par le président et directeur de Stornoway Diamond, Matt Manson, le feu est toujours actif, mais n'a pas progressé.

Dans un communiqué, la minière a affirmé que bien que les infrastructures de la mine ne soient pas à risques actuellement, l'emplacement du feu fait en sorte que l'accès aux installations est affecté.

« Les foyers d'incendie à l'intérieur du feu se sont déplacés, mais les vents nous sont un peu plus favorables. Au lieu de souffler vers le nord, ils soufflent maintenant vers l'est, ce qui fait en sorte que si la tendance se maintient, le feu, s'il prend de l'expansion, devrait passer à environ 3 kilomètres sous l'aéroport. Actuellement, nos employés sont en sécurité. Il y a un avion qui est cloué au sol, dans la mesure où si le feu se développe, les employés, s'ils sont incommodés, pourront être évacués excessivement rapidement », précise Patrick Godin, chef des opérations de Stornoway.

Les employés non essentiels à la protection des actifs ont été évacués. La minière a également suspendu les activités de transport par la route.

« Vous savez, on exploite une mine souterraine, alors s'il y a de la fumée dans les environs et qu'on pousse l'air pour la ventilation minière avec de la fumée comme composante, ce n'est pas nécessairement intéressant pour nos travailleurs. On les met à risque aussi, parce que ça simule un processus d'incendie. On n'a pris aucune chance de mettre nos employés à risque, c'est une valeur importante pour nous », affirme Patrick Godin.

La mine de diamants Renard est située à environ 250 kilomètres au nord de la communauté crie de Mistissini et à 350 kilomètres au nord de Chibougamau, dans la région de la Baie-James.

Dark rain clouds over #mineRenardmine today are a welcome sign of relief! Les nuages de pluie sombre sur Renard aujourd'hui sont un signe de soulagement bienvenu !

Rappelons qu'au cours de la fin de semaine, la mine Éléonore de Goldcorp a également dû évacuer ses employés en raison des feux de forêt.