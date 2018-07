Les autorités municipales veulent augmenter le rythme et en effectuer 5000 grâce à l’ajout de 150 inspecteurs.

Cette mesure a été prise parce que l’organisation de sécurité civile de l’agglomération de Montréal passe au mode « intervention » de son Plan d’intervention en cas de chaleur extrême, à la suite des recommandations de la direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud de l’île de Montréal.

Un centre de coordination des mesures d’urgence a également été activé aujourd’hui dans le cadre de ce plan.

Depuis le début de l’épisode de canicule, les heures d’ouverture des jeux d’eau, piscines, pataugeoires et lieux climatisés de la Ville et des arrondissements ont été prolongées.

De plus, 17 000 litres d’eau ont été distribués à des organismes qui viennent en aide aux personnes itinérantes et 25 000 litres aux arrondissements, villes liées et services d’urgence.

Plus de détails à venir.