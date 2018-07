« La rue King Ouest est vraiment à éviter pour le reste du mois de juillet parce qu’une fois qu’on va avoir fini ces tronçons-là on se déplace entre Jacques-Cartier et Heneker, donc ça va encore avoir un impact sur la circulation », explique la directrice du Service des infrastructures urbaines, Caroline Gravel.

Les conducteurs sont invités à privilégier les rues Portland et Galt Ouest pour circuler.

La ville de Sherbrooke amorce une dizaine de nouveaux chantiers sur son territoire, portant à une soixantaine le nombre total des travaux.

Une réfection de la chaussée et la construction d’un nouveau trottoir sur la rue Belvédère Sud, entre les rues Thibault et Belmont, ont entre autres débuté cette semaine.

Fermeture de la route 220

Une portion de la route 220 est complètement fermée à compter de mardi matin en raison de travaux de reconstruction de ponceaux.

La portion du chemin Saint-Élie, entre la rue Brunelle et la rue du Bon-Vent sera fermée jusqu’au vendredi 6 juillet.

À compter de vendredi soir, la circulation se fera en alternance sur une voie jusqu'au 9 juillet, où la route sera alors de nouveau complètement fermée pour la journée.

Travailler malgré la chaleur

Il n’y a pas que le CIUSSS de l’Estrie-CHUS qui s’est mobilisé pour faire face à la chaleur accablante. La Ville a elle aussi mis en place de nouvelles mesures pour préserver ses employés qui œuvrent sur les chantiers.

« On a des équipes qui se promènent avec des thermomètres et qui prennent la température. Selon les degrés de température mesurés à ce moment-là il y a des pauses qui sont exigées avec des prises d’eau et d’électrolytes pour s’assurer que nos travailleurs ne subissent pas de coup de chaleur », ajoute Caroline Gravel.

La ville essaie aussi de modifier ses horaires pour permettre aux travailleurs de rentrer plus tôt. Les travaux commenceraient idéalement entre 5h30 et 6h du matin.

« Il faut comprendre que lorsque le pavage arrive sur le chantier pour être posé il est à 150 degrés Celsius, c’est excessivement chaud, donc déjà ce matin les employés ont commencé de bonne heure », conclut la directrice.

Rappelons que les travaux routiers en cours et ceux prévus peuvent être visualisés sur le site de la Ville au sherbrooke.ca/travaux