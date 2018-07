Une femme et un homme, tous deux dans la vingtaine, se sont aventurés loin de la côte, hors de la zone désignée pour la baignade, vers 15 h dimanche, indique le caporal Mike Lutley, de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Les sauveteurs ont aperçu les deux personnes sortir de la zone désignée et ont immédiatement tenté d’attirer leur attention, mais les baigneurs se sont rapidement retrouvés en fâcheuse posture.

L’un des sauveteurs a pu ramener la femme vers la rive. L’autre maître-nageur a pu héler un plaisancier qui l’a laissé hisser le second baigneur sur son bateau.

L’homme secouru est demeuré inconscient de 15 à 20 minutes avant d’être ranimé.

Le couple a ensuite été transporté en ambulance à l’hôpital du comté de Prince. Les deux personnes ont obtenu leur congé dans la soirée.

Le caporal Lutley tient à rappeler aux résidents de la province et aux touristes la dangerosité des courants d'arrachement à l’Île-du-Prince-Édouard. Le policier presse le public de demeurer dans les zones désignées pour la baignade et de choisir, dans la mesure du possible, une plage surveillée par des sauveteurs.