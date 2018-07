Cela signifie, par exemple, qu'un aîné seul qui reçoit la pension et le Supplément de revenu garanti et qui n'a pas d'autres revenus peut encaisser 1728,84 $ de plus qu'en novembre 2015.

Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, rappelle qu'en ayant ramené l'âge de l'admissibilité aux prestations de 67 à 65 ans, le gouvernement a voulu assurer que le soutien offert aux Canadiens par la Sécurité de la vieillesse ne serait pas réduit.

Le programme de la Sécurité de la vieillesse (SV) est le régime de retraite le plus important du gouvernement du Canada.

La pension de la Sécurité de la vieillesse est une prestation mensuelle offerte aux personnes âgées de 65 ans et plus qui satisfont aux conditions canadiennes relatives à la résidence et au statut juridique.

Pour la recevoir, les gens doivent en faire la demande.

Le Supplément de revenu garanti est une prestation mensuelle non imposable qui peut être ajoutée à la pension de la Sécurité de la vieillesse. Cette prestation s'adresse aux gens qui habitent le Canada et dont le revenu est peu élevé.