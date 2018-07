Les sauveteurs de North Shore Rescue répondent à environ 130 appels de randonneurs piégés ou égarés par année.

Selon M. Brewer, il y a trois facteurs qui causent des problèmes pour les randonneurs : le manque de planification, le manque d’équipement et le fait de ne pas avertir les gens de leur trajet et de l’heure à laquelle ils reviendront.

L’homme de 83 ans continue de faire du bénévolat avec le service de sauvetage, mais ne participe plus à des missions de secours.

Gerry Brewer dit que c'est frustrant quand les randonneurs ne prennent pas assez de précautions avant de se rendre en montagne. Photo : Gerry Brewer

Il dit que le changement le plus important dans le comportement des aventuriers au fil des ans, c’est leur dépendance sur la technologie.

« Très souvent, ce système manque de précision et n’est pas fiable. Tu perds la réception du signal dans certaines régions et donc tu n’as plus rien pour te guider », explique l’ancien sauveteur.

M. Brewer raconte que même une simple randonnée sur le sentier Dog Mountain du mont Seymour peut avoir des conséquences néfastes pour les gens habillés en shorts et chaussures de course qui ne se rendent pas compte qu’il y a un mètre de neige dans des régions plus élevées.

Cependant, il est rassuré par le fait que le nombre d’incidents par 100 000 randonneurs est resté assez stable depuis 1965.

« C’est très rare qu’on sauve la même personne une deuxième fois. Les gens apprennent à la dure, mais ils apprennent. »