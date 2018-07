Un aîné qui reçoit cette pension ainsi que le Supplément de revenu garanti (SRG), et qui n'a pas d'autres sources de revenus, peut recevoir 1 728,84 $ de plus par année qu'il y a 3 ans.

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos a indiqué mardi matin, à Québec que son gouvernement prend des mesures pour que les aînés aient plus d'argent dans leurs poches et qu'ils risquent moins de se retrouver dans la pauvreté à l'âge de la retraite.

« Le gouvernement du Canada est résolu à aider les Canadiens à s’assurer qu’ils ont accès à des prestations de retraite sûres », a-t-il déclaré.

L'âge d'admissibilité a aussi été ramené de 67 à 65 ans.

Le ministre Duclos a souligné les améliorations aux prestations pour les aînés lors d’une visite au centre communautaire pour personnes âgées Le Pivot, à Québec.