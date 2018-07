C’est la combinaison des conditions météo et du travail effectué par les pompiers forestiers dans les derniers jours qui a permis à la SOPFEU d’arrêter, au moins temporairement, la progression de l’incendie.

Selon l’agente à la prévention et à l'information pour la SOPFEU, Isabelle Gariépy, les températures plus fraîches qui avoisinaient 15 degrés Celsius ainsi que la pluie dans la nuit de lundi à mardi ont donné un coup de main aux pompiers.

La pluie, ça fait toujours une différence. […] On a eu un peu de pluie qui a permis d’enlever de l’intensité à l’incendie. Isabelle Gariépy, agente à la prévention et à l'information pour la SOPFEU

En plus des avions-citernes, un peu plus de 120 pompiers du Québec et du Nouveau-Brunswick travaillent toujours au sol pour tenter de maîtriser le feu. Selon la SOPFEU, il faudra encore plusieurs jours pour parvenir à éteindre le brasier.

L'incendie s'est déclaré il y a une semaine, dans un chalet, pour se propager ensuite en forêt.

La semaine dernière, la fumée était perceptible jusqu'au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

Indice de danger incendie

L'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt est levée dans la majorité des secteurs de la Côte-Nord. L'indice de danger d'incendie a diminué partout sur le territoire en raison de la pluie et des températures plus basses des derniers jours.

L'indice demeure bas ou modéré partout, sauf dans le secteur au nord de Forestville. L'interdiction de faire des feux est donc maintenue dans le secteur de Labrieville où l’incendie fait rage depuis une semaine.