La résidence est située à proximité de l'avenue Paquin.

Un incendie s'est déclaré dans une résidence de la 12e Rue, au coin de l'avenue Paquin. Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

La Sûreté du Québec était également sur place.

La résidence a été détruite par les flammes. Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

« En route, on voyait déjà une grosse colonne de fumée et à notre arrivée, toutes les vitrines étaient déjà éclatées, donc les flammes et la fumée sortaient par les vitrines d'en avant, raconte Jean-Pierre Tenhave, directeur du Service de sécurité incendie. Tout le monde a pu sortir, il n'y a aucun pompier de blessé non plus actuellement. »

Les pompiers combattent le brasier. Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

Plus d'informations suivront.