Les deux hommes, qui se font appeler Jim Doe et John Doe, reconnaissent avoir eu chacun une relation avec celle qu’ils appellent Jane Roe. Ils l’ont connue au moment où ils étaient clients de l’entreprise pour laquelle elle travaillait.

Jim Doe et John Doe allèguent qu’ils sont tous les deux victimes d’extorsion parce que s’ils ne s’entendent pas à l’amiable avec elle, Jane Roe a menacé de dévoiler publiquement leur nom. C’est pourquoi ils demandent à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse de protéger leur identité pendant le procès civil.

La cour doit se pencher sur cette demande mardi.

John Doe

Les documents déposés en Cour suprême de la Nouvelle-Écosse décrivent John Doe comme un homme d’affaires bien connu.

Le rapport d’un psychologue, pour le compte de la plaignante, indique que la majorité des contacts entre eux ont pris la forme de baisers et d'attouchements par-dessus les vêtements de la femme. À une occasion, elle lui aurait fait une fellation.

Plusieurs années après la fin de leur relation, en août 2014, elle aurait contacté John Doe pour lui réclamer 6500 $. Selon lui, elle menaçait de révéler leur liaison à sa famille s’il ne lui versait pas l’argent.

Il lui aurait répondu qu’il ne céderait pas au chantage et qu’il avait averti ses proches de leur liaison. Jane Roe a répliqué qu’elle avait été victime de harcèlement de sa part.

Jim Doe

Le deuxième homme d’affaires, Jim Doe, dit qu’il était un client de l’employeur de Jane Roe dans les années 2000. Jim Doe rapporte avoir payé la plaignante pour des services sexuels.

Selon le rapport du psychologue, il aurait harcelé la femme et aurait insisté à plusieurs reprises pour qu’elle lui fasse une fellation. Jane Roe dit qu’à un certain moment, elle s’est sentie forcée de le faire. Elle lui aurait fait des fellations deux fois par semaine, pendant une période non précisée dans les documents, et aurait reçu de 100 à 150 $ chaque fois.

Jim Doe affirme qu’elle voulait signer une entente à l’amiable avec lui sans quoi, elle le poursuivrait au civil.

Le rapport psychologique souligne que Jane Roe souffre notamment de syndrome de stress post-traumatique et de désordre dépressif, liés aux épisodes de harcèlement.