Les services de santé restent à l’affut des effets liés aux coups de chaleur. « Déjà pour la journée de samedi on voyait qu’il y avait une hausse des transports ambulanciers que ce qu’on connait habituellement », affirme la Dre Mélissa Généreux, directrice de la santé publique de l'Estrie.

La Direction invite les milieux plus à risque à faire preuve d’encore plus de vigilance et surtout de prévention. Parmi ceux-ci : les camps de jour, les organisations sportives, les résidences pour personnes âgées et les centres de la petite enfance.

« On va redoubler d’efforts, on va mobiliser davantage nos ressources pour essayer de venir en aide et de repérer plus rapidement nos clientèles vulnérables pour leur offrir l’aide dont ils ont besoin », explique Mélissa Généreux.

Certaines personnes sont plus à risques de souffrir de la chaleur, notamment les personnes âgées, les personnes souffrant d’une maladie chronique ou avec des troubles de santé mentale et les jeunes enfants.

« Les équipes qui s’occupent des soins à domiciles vont faire davantage de relances téléphoniques ou peut-être même aller visiter les gens qu’on sait davantage vulnérables à la chaleur […] L’idée c’est de faire des contacts réguliers, quotidiennement, pour s’assurer qu’ils vont bien », clarifie la directrice.

Début de la saison des camps de jour

Pour un grand nombre d’enfants, le mois de juillet marque aussi le début des camps de jour. Des Jeux, des sports et de nombreuses activités en plein air seront au rendez-vous. Le CIUSSS y va de trois règles d’or pour jouer en toute tranquillité sans être incommodé.

L’hydratation toutes les 20 minutes reste la clé. « On parle de l’eau évidemment, mais on essaie de varier les liquides, de prendre de l’eau diluée avec du jus par exemple, avec une pincée de sel pour être sûr de remplacer le sel qu’on perd dans la sueur », ajoute la Dre.

Les conseils d'usage pendant la canicule Photo : Radio-Canada

Melissa Généreux conseille aussi de prévoir des pauses fréquentes et de modifier l’horaire pour déplacer les activités exigeantes physiquement en début de matinée ou en fin d’après-midi. Aujourd’hui on doit adapter le moment de la sortie à l’extérieur, on doit adapter le type d’activité, l’intensité de l’activité, la fréquence à laquelle on invite les jeunes à boire de l’eau », conclut-elle.

Dernier précédent : 2010

Selon le CIUSSS, la dernière vague de chaleur similaire remonterait à 2010, où les mêmes critères de chaleur extrêmes avaient été atteints pendant cinq jours consécutifs durant sensiblement la même période.

Du 5 au 9 juillet 2010, le CIUSSS avait constaté plus de 30% des décès qu’en temps normal au Québec.

D’après le CIUSSS, la vague de chaleur actuelle durera jusqu’au 5 juillet prochain.