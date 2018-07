Les deux voitures qui circulaient dans les deux directions sur la route 125, à Saint-Esprit, se sont heurtées à haute vitesse lors d’une collision frontale survenue à la hauteur du rang des Continuations.

Trois personnes se trouvaient dans l’une des voitures tandis qu’une seule se trouvait dans le second véhicule. On craint pour la vie du conducteur et d'un passager. La vie de l'autre passager n'est pas en danger.

Le chauffeur de la deuxième voiture était seul. Il a subi des blessures graves, mais on ne craint pas pour sa vie.

L'accident est survenu lorsqu'une des deux voitures a dévié de sa trajectoire pour une raison inconnue.

Les policiers enquêtent pour déterminer pourquoi la voiture n'est pas restée dans sa voie.