Katimavik avait été suspendu en 2012 par le gouvernement Harper.

Justin Trudeau l'a fait renaître au début de cette année.

Ces jeunes vont servir pendant les six prochains mois les communautés d’accueil. Le programme vise à leur faire découvrir une nouvelle région du Canada.

Cette année, les communautés hôtes sont : Nanaimo, C.-B.

Calgary, Alb.

Saint-Boniface, Man.

Sudbury, Ont.

Québec, Qc

Moncton, N.-B.

Les jeunes habiteront et travailleront ensemble pendant trois mois avant de partir pour une autre communauté et poursuivre leur expérience de service volontaire, à raison de plus de 30 heures par semaine de bénévolat auprès d’organismes sans but lucratifs.

Ils mettront aussi en œuvre des projets communautaires et ils tisseront des liens avec des organismes autochtones dans le cadre des efforts de réconciliation.

Public invité

Les résidents des villes hôtes peuvent aller rencontrer ces jeunes dans le cadre d’un repas-partage de bienvenue à la maison Katimavik les 9 et 10 juillet.

Le Grand Sudbury est au nombre des villes qui accueillent les 66 jeunes cet été. Photo : Radio-Canada/Pierre-Mathieu Tremblay

Les rencontres visent à connaître la communauté afin de travailler pour elle.

En 1986, le fondateur de Katimavik, le sénateur Jacques Hébert avait même fait une grève de la faim de 22 jours pour préserver le programme lorsque celui-ci avait été aboli par le gouvernement Brian Mulroney dix ans après sa naissance.