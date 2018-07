Le Britannique fera au total quatre concerts en sol canadien dans le cadre de la tournée Freshen up.

Le site de Paul McCartney a inscrit par erreur que le premier spectacle se déroulera dans la capitale du Canada, Québec. Photo : Radio-Canada

La « capitale du Canada »

Après les concerts au Centre Vidéotron et au Centre Bell, il sera en prestation à Winnipeg et Edmonton, indique le site Internet du chanteur qui identifie par erreur la ville de Québec comme « la capitale du Canada ».

Il s'agit d'un retour attendu sur scène pour le musicien multi-instrumentiste. Plus de 2 millions de fans ont assisté à sa tournée One On One en 2016 et 2017.

Freshen Up coïncide avec la sortie de son tout nouvel album, Egypt Station, prévue pour le 7 septembre prochain.

La dernière visite à Québec de McCartney remonte en 2013 sur les Plaines d’Abraham. Sa dernière prestation à Montréa a eu lieu en 2011 dans le cadre de sa tournée On The Run.

« Nous avons toujours passé des moments fantastiques lors des spectacles présentés au Canada et nous avons très hâte d’y revenir pour cette tournée qui s’annonce spéciale ! Nous sommes impatients de vous présenter ce spectacle renouvelé en y ajoutant des chansons du nouvel album à celles que vous aimez entendre. Soyez prêts à rocker Canada ! », affirme Paul McCartney dans un communiqué.

Les billets pour ses spectacles au Centre Vidéotron et au Centre Bell seront en vente à partir du 13 juillet à 10 h.