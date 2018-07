D'après les informations de Philippe Grenier

Le terrain convoité se trouve à quelques mètres du phare de l'Anse-à-la-Cabane. La Corporation occupe le site et entretient un parc patrimonial.

Mais le terrain ne leur appartient pas. Il est loué au ministère des Pêches et des Océans qui veut le céder.

Le regroupement n’est pas seul à vouloir acheter ce terrain, il y a aussi dans la course les propriétaires privés du phare de l’Anse. La Corporation souhaite que la Municipalité intervienne auprès de Pêches et Océans pour les prioriser.

La secrétaire-trésorière de la corporation pour la sauvegarde du patrimoine des Îles, Rita Castonguay, craint pour la survie du parc et l'accès au site touristique si les voisins en font l'achat.