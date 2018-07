Un texte d'Alix-Anne Turcotti



Découvert il y a 25 ans, le gisement kwyjibo, se trouve à quelques kilomètres du chemin de fer QNS&L, à 120 kilomètres du port de Sept-Îles. Une mine souterraine permettrait de récupérer des métaux utilisés dans le secteur des hautes technologies, tout en créant une centaine d'emplois directs durant 10 ans.

Le président-directeur général de SOQUEM, Olivier Grondin croit qu'il faut poursuivre les études et les discussions avec les communautés locales.