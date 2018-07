Bilan des pannes en Outaouais Gatineau

2875 clients sur 137 570 La Vallée-de-la-Gatineau

1886 clients sur 18 115 Les Collines-de-l'Outaouais

231 clients sur 27 555 Papineau

657 clients sur 18 854 Pontiac

514 clients sur 12 246 Source : Hydro-Québec, mise à jour de 7 h

Au plus fort de la crise, ce sont jusqu'à 57 424 clients d'Hydro-Québec qui ont été privés d'électricité en Outaouais, soit le quart du total. En Ontario, jusqu'à 3000 foyers d'Ottawa et 8695 de l'Est ontarien ont été privés de courant en même temps.

À l'ouest d'Ottawa, quelques résidents étaient encore touchés par les pannes mardi matin. Ainsi, à Bancroft, environ 2 000 clients sont encore sans électricité à 6 h ; à Cobden, ils sont 360 ; à Tweed, 138 ; 70 à Kingston et moins de 20 à Arnprior.

Toutefois dans l'Est-ontarien tout comme à Ottawa, les résidents avaient à nouveau de l'électricité.

Des dégâts sur la rue Hurtubise à Gatineau. Photo : Radio-Canada

Dans tout le Québec, 51 000 clients sont encore privés d'électricité, mardi matin.

Ce sont principalement des arbres qui ont endommagé le réseau de distribution électrique.

« Ce sont quand même des circonstances exceptionnelles. Certains médias rapportent des rafales atteignant près de 140 km/h, donc évidemment il y a un impact sur la végétation », a déclaré Lynn St-Laurent, porte-parole d'Hydro-Québec.

En soirée, la société d'État n'était pas en mesure d'indiquer à quel moment l'ensemble de ses clients pourraient retrouver l'électricité, considérant « le grand nombre de lieux où intervenir », tout en parlant de « plusieurs heures pour faire les réparations et rétablir le service ».

Environ 80 équipes étaient déployées sur le terrain et des employés supplémentaires allaient s'ajouter au cours des prochaines heures, selon Lynn St-Laurent.

L'épisode de chaleur extrême se poursuit

Bien que les orages de lundi aient fait un peu baisser les températures, l'épisode de chaleur extrême se poursuit et persistera jusqu'à jeudi, selon Environnement Canada qui a publié un avertissement de chaleur pour la région d'Ottawa et de Gatineau mardi matin.

« Après un matin un peu plus frais, les températures maximales diurnes de 30 à 33 degrés reprendront aujourd'hui et jusqu'à jeudi. L'indice humidex sera de 34 à 39 aujourd'hui et près de 40 à 43 mercredi et jeudi », indique l'agence fédérale.

Avec les informations de La Presse canadienne