Environ 84 800 clients d'Hydro-Québec étaient sans courant vers 00 h 15, mardi, principalement dans les régions de l'Outaouais, des Laurentides et de Lanaudière.



L'Outaouais, où des dommages importants ont été constatés, était le secteur le plus sévèrement touché.



Ce sont principalement des arbres qui ont endommagé le réseau de distribution électrique.



« Ce sont quand même des circonstances exceptionnelles. Certains médias rapportent des rafales atteignant près de 140 km/h, donc évidemment il y a un impact sur la végétation », a indiqué Lynn St-Laurent, porte-parole d'Hydro-Québec.



En soirée, la société d'État n'était pas en mesure de préciser à quel moment ses clients pourraient retrouver l'électricité, considérant « le grand nombre de lieux où intervenir », tout en parlant de « plusieurs heures pour faire les réparations et rétablir le service ».



Environ 80 équipes étaient déployées sur le terrain et des employés supplémentaires allaient s'ajouter au cours des prochaines heures, selon Lynn St-Laurent.



Les orages se déplaçaient, selon Environnement Canada, qui a lancé des avertissements et des veilles d'orages violents surtout pour les secteurs à l'est de Québec et en Estrie.



« Les météorologues d'Environnement Canada surveillent une ligne d'orages violents pouvant produire des rafales très fortes, de la grêle pouvant atteindre la taille d'une pièce de cinq cents et de la pluie forte », peut-on lire sur le site de l'agence.



D'ailleurs, Hydro-Québec s'attendait à devoir intervenir également dans l'est de la province.

Les deux lignes orageuses vont probablement occasionner de nouvelles pannes lors de leur passage sur les régions du centre et de l'est du Québec. Lynn St-Laurent, porte-parole d'Hydro-Québec.

Encore de la chaleur en vue

Pendant ce temps, la vague de chaleur intense persiste en Ontario, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique.



Environnement Canada explique « qu'une masse d'air très chaud et humide s'est installée sur les Maritimes ».



Ainsi, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard devraient voir le temps humide se poursuivre jusqu'à jeudi. Les températures devraient retrouver les valeurs saisonnières pour la fin de semaine.



Au Québec, « la vague de chaleur persistera jusqu'à vendredi », selon Environnement Canada.