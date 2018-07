Il s’agit d’une des 16 atteintes à la vie privée à la Ville de Toronto entre janvier 2016 et janvier 2018. CBC Toronto a obtenu la liste au moyen d'une demande d'accès à l'information.

L'effraction au Greenholme Early Learning and Child Care Centre (Centre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants Greenholme), à North Etobicoke, a eu lieu en mai 2017. Une carte mémoire contenant des photographies de 12 enfants a été volée, ainsi qu'un câble d'appareil photo.

La Police de Toronto affirme ne pas avoir de rapport de l’incident. La Ville a admis dans une déclaration à CBC Toronto que les parents des enfants avaient seulement été mis au courant du cambriolage et du vandalisme - et non du vol des photos.

Le conseiller municipal Jim Karygiannis Photo : Radio-Canada/Mark Bochsler/CBC News

Je suis très contrarié que les parents n'aient pas été informés , affirme le conseiller municipal Jim Karygiannis. Je pense que quelqu'un devrait être tenu responsable.

De toutes les divisions municipales, ce sont les services à l'enfance qui ont été coupables du plus grand nombre d’atteintes à la vie privée, avec cinq des 16 répertoriées.

Voici quelques exemples :

L'adresse d'une femme a été donnée par erreur à son ex-conjoint alors qu'elle s'inscrivait à un programme de la division parcs, foresterie et loisirs de la Ville. La municipalité dit avoir averti l'ex et la police suite à l’événement.

Une demande de radiographie pour un résident a été affichée sur un tableau public à la maison de soins de longue durée Seven Oaks de Scarborough.

À la la division des Services à l'enfance, un membre du personnel a perdu un iPad contenant des notes sur un client.

Les renseignements personnels de 38 candidats non retenus pour un emploi ont été envoyés à sept autres candidats qui avaient été invités à une entrevue par la division des ressources humaines.

Le personnel des services des revenus a envoyé par courrier postal des renseignements personnels sur deux personnes à une tierce personne.

Dans les 16 cas, la Ville a qualifié l'incident de « clos ». La Ville de Toronto semble avoir enquêté et envoyé des lettres d'excuses dans la plupart des cas.

Le personnel de la Ville a refusé toutes demandes d’entrevue.

Dans une série de déclarations, la porte-parole Wynna Brown a affirmé : La Ville de Toronto gère régulièrement des centaines de milliers de documents et lorsque ces cas rares (d’atteinte à la vie privée) se produisent, nous les prenons très au sérieux.

Fait à noter, environ 7 des 16 événements (d’atteinte à la vie privée) concernaient des envois postaux. La Ville en entreprend plus de 4 millions par année. De plus, la grande majorité des incidents ont été rapportés par les employés fautifs eux-mêmes. Pour nous, il s’agit d’un témoignage de l'efficacité du programme de formation de la Ville.

Le conseiller municipal Gord Perks Photo : Radio-Canada/CBC News

Le conseiller Gord Perks convient que la Ville a un bilan relativement bon dans les circonstances :

Chaque fois que cela arrive, c'est grave. Cela dit, nous traitons des centaines de millions de données chaque année et d'après ce que vous m'avez montré, il s'agit de 16 accidents sur 2 ans. C'est un très bon dossier.

Après avoir examiné la liste des infractions, Brenda McPhail, directrice du projet de protection de la vie privée, technologie et surveillance de l'Association canadienne des libertés civiles, a déclaré que le système de surveillance et de rectification des atteintes à la vie privée est conforme aux lignes directrices du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario.

Cependant, elle a affirmé que le fait que les incidents n'aient pas été rendus publics volontairement par la Ville est « un peu troublant ».