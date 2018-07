L’énergie produite alimentera l’hôtel de ville et les bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Le projet pilote couvre 20 mètres carrés et a été réalisé en partenariat avec l’entreprise Wattway, qui a proposé à la ville d’en être l’hôte.

« Nous sommes très heureux qu’ils aient choisi Prince George », confie le maire, Lyn Hall, qui voit dans ce projet quelques voies à explorer pour l’avenir de sa ville.

Miniaturiser jusqu’à l’installation au sol

L’avantage de la technologie testée par Wattway est l’épaisseur des panneaux solaires, qui n’est que de quelques millimètres.

Il est donc possible de les installer directement au sol sans devoir remplacer d’infrastructure.

En plus d’alimenter l’hôtel de ville et les voitures électriques, la Ville espère à terme pouvoir mettre un tel système à profit pour chauffer des bâtiments et, ainsi, réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

De bons résultats

« Jusqu’ici, nous sommes très satisfaits de la quantité d’énergie produite », se réjouit le maire.

Même si la Ville n’a pas d’autre plan d’expansion du système pour l’instant, M. Hall dit garder un oeil sur les résultats du projet.