Les températures ont atteint jusqu'à 31 degrés lundi sans compter l'indice humidex de près de 40.

Le Parcours santé a comme objectif de promouvoir l'activité physique et le maintien de saines habitudes de vie auprès des personnes âgées.

Les aînés ont accès aux six stations d'exercice du parc Beauséjour en plus d'être supervisés par un animateur, et ce gratuitement.

Accompagnés du kinésiologue Guillaume Gagnon, les aînés ont profité des installations de la ville pour améliorer leur forme physique selon leurs capacités.

Guillaume Gagnon explique que l’important est de demeurer actif. Juste d’être un tant soit peu actif, ça, c’est aussi efficace que plusieurs médicaments.

Il ajoute qu'en plus de la santé, cette activité aide les personnes âgées à demeurer autonomes.