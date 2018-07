Quelque 141 employés qui travaillaient pour le président l'année dernière sont partis, laissant place à 138 nouveaux arrivants. Ce décompte n’inclut pas ceux qui sont arrivés et partis entre le 1er janvier et 30 juin 2017, comme Anthony Scaramucci, directeur des communications pour une courte période de temps.

Il s’agit d’un record, selon Martha Joynt Kumar du White House Transition Project. Quelque 61 % des conseillers supérieurs de Trump ont quitté la Maison-Blanche. Comparé aux cinq dernières présidences américaines, seul le taux enregistré sous la présidence Bill Clinton s’en approche avec 42 %.

Le graphique qui suit reflète le taux de roulement parmi les postes les plus influents au sein du bureau exécutif du président. Ces données sont compilées et suivies par Kathryn Dunn Tenpas, chercheuse principale à l'institut Brookings, qui qualifie ce groupe de conseillers comme l'« équipe A » du président.

Six personnes ont quitté le Cabinet du président Trump au cours des deux dernières années. En comparaison, seulement 4 personnes avaient quitté le Cabinet de George W. Bush, tandis que le Cabinet de Bill Clinton a connu une douzaine de départs.

Augmentations de salaire

Par ailleurs, selon les documents divulgués par la Maison-Blanche au Congrès sur les salaires, plus de 170 membres du personnel ont reçu des augmentations au cours de cette période.

Jordan Karem, directeur des opérations du Bureau ovale, a reçu une augmentation de 50 000 $ pour atteindre 165 000 $. La porte-parole de la première dame Melania Trump, Stephanie Grisham, a reçu une augmentation de 40 000 $ à 155 000 $. Le directeur de la recherche Adam Kennedy, qui était auparavant sous-ministre, a reçu une augmentation de 38 000 $.

Quant à Sylvia Davis, coordonnatrice adjointe des politiques, elle a eu droit à la plus forte augmentation salariale. Elle gagne maintenant 85 000 $, en plus des 70 000 $ qu'elle gagnait en tant que secrétaire adjointe du personnel. Parmi les nouveaux employés, on compte le conseiller à la sécurité nationale John Bolton, qui gagne 179 700 $, et le secrétaire de presse adjoint Hogan Gidley, qui touche 130 000 $ par année.

Selon les dernières informations communiquées, les principaux conseillers Jared Kushner et Ivanka Trump ne perçoivent toujours pas de salaire.