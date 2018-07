L’ambiance de la résidence Monseigneur Melanson, à Saint-Quentin dans le nord du Nouveau-Brunswick, a changé du tout au tout depuis un an, selon sa directrice générale, Maryse Bourgoin.

Plusieurs résidents sont maintenant plus autonomes, les tâches des employés sont moins lourdes et les familles se réjouissent d’avoir une meilleure interaction avec leurs parents qu’ils trouvent plus éveillés.

Un usage abusif des antipsychotiques

En juillet 2017, la direction de la résidence a décidé de participer à l’initiative provinciale visant à diminuer la distribution d’antipsychotiques dans les foyers de soins.

On s’est rendu compte qu’il y avait beaucoup de résidents qui prenaient des antipsychotiques depuis plusieurs années pour des conditions qui étaient inexistantes aujourd’hui , explique l’infirmière responsable du projet Mélyssa Connors.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick souhaite réduire la consommation des antipsychotiques dans les foyers de soins de longue durée Photo : iStock

Par exemple, une résidente devait prendre 150 mg d’antipsychotique par jour parce qu’elle devenait agressive lorsque les employés l’accompagnaient aux toilettes. Avec les années, elle devenue incontinente et n’a plus besoin d’être accompagnée à la salle de bain. Les employés de Monseigneur Melanson ont donc réduit sa dose d’antipsychotique à 37,5 mg par jour.

Une formation efficace

À la résidence Monseigneur Melanson, cette initiative, chapeautée par l'Association provinciale des foyers de soins et de la Fondation canadienne des services de santé, est une réussite notamment grâce à une formation offerte aux employés. Il s’agit de la formation sur « l’approche douce-persuasive ».

L’approche est complètement changée , assure Maryse Bourgoin.

C’est un revirement, c’est une culture qui est en train de changer dans les foyers, c’est une approche centrée sur le résident. Maryse Bourgoin, directrice générale de la résidence Monseigneur Melanson.

Maryse Bourgoin, directrice générale de la résidence Monseigneur Melanson, dans le nord du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada/Serge Bouchard

La formation offre des stratégies alternatives aux médicaments pour répondre à certains comportements de personnes atteintes de démence.

On a des trucs, des outils de travail qui rendent nos journées beaucoup plus faciles et on est plus à l’écoute du résident, ce sont des soins personnalisés , ajoute Mélyssa Connors.

Mélyssa Connors, infirmière à la résidence Monseigneur Melanson. Photo : Radio-Canada/Serge Bouchard

Du financement offert pour ce projet pilote a aussi permis à la direction d’acheter des outils thérapeutiques, comme des poupées, reconnus pour aider à diminuer la prise de médicaments chez les personnes atteintes de démence.

Les poupées et les peluches sont des outils utilisés en foyer de soins pour aider à diminuer la quantité d'antipsychotiques distribués aux personnes atteintes de démence. Photo : Radio-Canada/Serge Bouchard

Quelle est la prochaine étape?

Certains résidents devront toutefois continuer à prendre des antipsychotiques, étant donné leur état et leur comportement. Mais l’objectif est de s’assurer que les patients qui n’en ont pas besoin n’en consomment pas ou en consomment moins, selon les besoins.

Les 58 foyers de soins de longue durée du Nouveau-Brunswick participent à l'initiative. Plusieurs souhaitent aller de l’avant avec cette stratégie et l’étendre à d’autres classes de médicaments.

Si on peut, avec un peu [d’argent], continuer de réduire d’autres médicaments et améliorer la qualité de vie des résidents, ça serait extraordinaire , conclut Maryse Bourgoin.

Avec les informations de Serge Bouchard