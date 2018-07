Un texte de Marie-Audrey Houle

La masse d’air chaud et humide en provenance des États-Unis s’est installée au sud cette fin de semaine et s’est déplacée au centre lundi : les maximums varient de 30 à 36 degrés Celsius selon les secteurs, avec un indice humidex de plus de 40.

Des avertissements de chaleur sont en vigueur depuis dimanche sur ces régions.

Il fait plus chaud à Québec qu'à Cancun. Photo : Radio-Canada

À Québec, le maximum prévu est de 32 degrés Celsius sous le soleil en après-midi aujourd’hui, mais le facteur humidex atteint 41. Une météo digne de celle des tropiques, puisque ce sont des conditions météorologiques similaires qui sont prévues aujourd’hui à Cancun, au Mexique, et à Miami, en Floride.

La Ville de Québec a par ailleurs décidé de prolonger les heures d’ouverture de différentes piscines extérieures jusqu’à 20 h ce soir pour inviter la population à se rafraîchir. Il y a toutefois un risque d'averses et d’orages pour la soirée. Le soleil devrait ensuite rayonner durant les prochains jours.

Les prévisions à long terme pour Québec. Photo : Radio-Canada

Première canicule de l'été

À Québec, la première canicule de l’été pourrait se concrétiser avec un tel scénario météo puisque les maximums prévus de lundi à jeudi sont de plus de 30 degrés Celsius sur quatre jours consécutifs. Les nuits sont également plus chaudes avec des minimums largement au-dessus de la normale de saison.

Les résidents de Québec sont invités à bien s'hydrater, à chercher des endroits ombragés ou frais et à réduire les efforts physiques en ces temps de vague de chaleur.