Megan Jones, une pathologiste du RCSF, explique que ce sont des cas suspectés, qui n’ont pas été vérifiés en laboratoire, et rapportés par des citoyens ayant observé ces oiseaux.

Parasite microscopique, la trichomonase aviaire infecte la gorge et la bouche de l’oiseau, ce qui rend son alimentation et sa respiration difficiles, et peut causer la mort.

Un chardonneret jaune. Photo : Getty Images/Sylvie Bouchard

En Atlantique, les premiers cas ont été signalés en 2007 et ont touché principalement des chardonnerets jaunes, des roselins pourprés, des pigeons, des tarins des pins et des gros-becs des pins.

Le Réseau canadien pour la santé de la faune croit que les mangeoires et les bains d’oiseaux sont des sites de transmission du parasite et tient à jour sur son site web une carte des signalements au Canada Atlantique. L’organisme invite les citoyens à lui signaler toute observation d’oiseau malade ou infecté.

Le parasite se transmettant par l’eau et la nourriture, Dr Jones recommande aux gens qui ont des mangeoires autour de leur propriété de les nettoyer au moins toutes les deux semaines, afin de les garder propres et sèches. Elle conseille de retirer les mangeoires jusqu’à l’hiver si elles ont été visitées par des oiseaux qui paraissaient infectés.

Ce roselin pourpré adulte a des symptômes visibles de trichomonase aviaire. Photo : La Presse canadienne/Dwaine Oakley

Des signes typiques d’une infection à la trichomonase aviaire sont une apparence ébouriffée, la présence de plumes humides ou mouillées autour du bec et du poitrail de l’oiseau, ainsi que des particules de nourriture souillant le plumage à ces endroits. Ceci est typique d’un oiseau infecté qui a de la difficulté à s’alimenter.

La trichomonase aviaire ne se transmet pas à l’humain, mais le port de gants est fortement recommandé lorsque l’on nettoie une mangeoire, afin de se protéger contre d’autres bactéries.