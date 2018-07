Un texte de Patrick Henri

Mathieu, c’est le neveu de Serge. Il n’a que 10 ans, mais déjà il suit les traces de son cousin Marc.

Depuis quelques mois, ce sont 250 jeunes hockeyeurs albertains nés en 2008 qui ont tenté leur chance afin d’être sélectionnés par Équipe Alberta, pour participer au prestigieux tournoi The Brick au West Edmonton Mall.

Mathieu fait partie des 18 joueurs qui ont été sélectionnés.

C'est Marc qui a remis à Mathieu son chandail pour le tournoi Photo : Famille Lajoie

Sur les traces de Marc, mais pas dans ses patins

Il y a 5 ans, c’était le cousin de Mathieu qui représentait la province, lors du même tournoi.

Lors de la présentation des joueurs, vendredi, c’est d’ailleurs Marc qui a remis à Mathieu son chandail officiel pour le tournoi.

Si les deux joueurs partagent le même nom de famille et la même passion pour le hockey, leur style de jeu est complètement différent.

Marc est un défenseur, il est plus grand et plus gros. Moi, je suis un fabricant de jeu. Mathieu Lajoie, attaquant, Équipe Alberta

Le père de Mathieu, Joël Lajoie, voit plutôt son fils comme étant un joueur infatigable. Il le compare à Brendan Gallagher du Canadien. Il dit que son fils n’a pas peur de foncer vers le filet, même si pour s’y rendre, il doit se frotter à des joueurs plus gros que lui.

Lors d’un tournoi à Winnipeg il y a deux semaines, Lajoie et ses deux compagnons de trios, Ty Meunier et Alex Smyth, le fils de l’ex-joueur des Oilers Ryan Smyth, ont chacun récolté huit points en six matchs, pour partager la tête des marqueurs de l’équipe. L’Alberta a terminé au premier rang.

Mathieu Lajoie avec son père Joël et sa mère Catherine Photo : Radio-Canada/Patrick Henri

Un jour, un tournoi, une année à la fois

Mathieu est conscient que sa présence au tournoi qui regroupe 14 équipes de partout en Amérique du Nord signifie qu’il a un talent particulier pour le hockey et que les recruteurs commenceront à l’observer.

Celui qui fréquente l’École La Mission à Saint-Albert ne s’en fait pas trop. Il a du plaisir à jouer au hockey et ne veut pas penser trop loin devant. Pour lui, l’important c’est de remporter le prochain match, ou le prochain tournoi.

Même son de cloche pour ses parents Joël et Catherine qui refusent de penser à la Ligue nationale de hockey.

C’est vrai qu’il est un des meilleurs de son groupe d’âge , admet Joël, mais plusieurs joueurs se développent beaucoup plus tard.

Les soeurs de Mathieu, Brielle et Janie, sont des joueuses de ringuette. Photo : Radio-Canada/Patrick Henri

Si les sports de glace occupent une grande place au sein de la famille Lajoie (les deux sœurs de Mathieu sont des joueuses de ringuette), ce n’est pas ce qui est le plus important.

On veut que nos enfants soient heureux dans ce qu’ils font, affirme Joël. Si Mathieu m’annonce qu’il veut abandonner le hockey pour se mettre au piano, je serai un peu déçu, mais j’irai immédiatement lui acheter un piano. Joël Lajoie, père de Mathieu

Le tournoi se déroule de lundi à dimanche. Les équipes joueront six matchs en cinq jours. Les trois meilleures équipes de chacune des deux divisions continueront leur parcours, les autres seront éliminées.