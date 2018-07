Un texte de Mathieu Grégoire

Renée Germain et Matthew Ojalammi tiennent à ce que leurs enfants grandissent auprès d'animaux de la ferme. Photo : Radio-Canada/Mathieu Grégoire

Renée est fonctionnaire municipale pour la Ville du Grand Sudbury depuis quelques années, alors que son mari gère des projets à la minière Vale. Il leur fallait à peine quelques minutes de route pour déposer leurs enfants à la garderie avant de se rendre au boulot. La petite famille vivait une vie bien rangée en ville, mais rêvait d'autre chose.

Je travaille avec des adolescents et je sais à quel point c’est important pour la santé mentale d’être dehors avec la nature. Avoir la proximité des poules, des chevaux, des chèvres éventuellement, c’est important pour nous. Renée Germain, nouvelle propriétaire d'une fermette

L'hiver dernier, ils ont décidé de faire le saut et ont acheté une maison de campagne à Warren, à l'est de Sudbury. Ils ont conservé leur emploi dans la capitale du nickel et voyagent quotidiennement depuis.

Elyse considère ses poules comme ses amies. Photo : Radio-Canada/Mathieu Grégoire

Une fermette, mille et un défis

Ni un ni l’autre n’a d’expérience en agriculture, mais tous deux ont la profonde volonté d’apprendre. Et c’est ce qu’ils font petit à petit avec leur vingtaine de poules et trois chevaux. Soins aux animaux, gestion du fumier et construction de clôtures, le couple perçoit ses nouvelles responsabilités comme mille et un défis à relever.

Ça, c’est notre motivation. On aime faire des projets, on aime passer du temps avec la famille et on aime que les enfants nous regardent faire ces projets et aient envie de nous aider. Matthew Ojalammi, nouveau propriétaire d'une fermette

Une tendance chez les millénariaux

Difficile pour le moment de savoir combien de jeunes adultes s’installent à la campagne après des années en ville. Mais le phénomène semble bien réel, selon le sociologue spécialisé en étude des générations Stéphane Kelly, qui n’hésite pas à parler d’une nouvelle tendance sociale auprès de ceux nés entre 1982 et 2004.

C’est clair que cette génération-là est une génération qui a été fortement influencée par les valeurs écologiques. Migrer en campagne peut être une façon de contribuer à ça et aussi de trouver une issue au stress qui est vécu en ville. Stéphane Kelly, sociologue spécialisé dans l'étude des générations, Cégep de Saint-Jérôme

M. Kelly ajoute que la révolution numérique permet plus que jamais aux jeunes professionnels de travailler de la maison, en ville comme à la campagne.

Le sociologue croit aussi que certains millénariaux voient une occasion de se lancer en affaires alors que leurs compétences sont recherchées en région rurale et qu’ils peuvent s’y établir à moindre coût.